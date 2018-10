Desmontando mitos sobre la menopausia Montse Roura y Pedro Torrecillas. Expertos analizarán en un foro diversos asuntos de esta etapa de la mujer ÁNGEL ESCALERA Málaga Jueves, 25 octubre 2018, 01:03

La mitad de la población femenina española supera los 45 años de edad y está incluida en las etapas del climaterio (periodo previo a la menopausia en el que desciende la producción de estrógenos) y la menopausia. Pese a que la fase de la menopausia se ha convertido en el ciclo más largo de la mujer, debido al aumento de la esperanza de vida, son muchas las cuestiones que se ignoran o de las que hay una visión errónea. En la provincia de Málaga más de 118.000 mujeres están en la etapa de la menopausia. Con la finalidad de ofrecer una mejor información y aclarar dudas sobre asuntos relacionados con la sexualidad, la actividad física, la estética o la alimentación, mañana se celebrará el XI Fórum Mujer y Menopausia, organizado por la Asociación Ella y el Abanico, con la colaboración del Centro Sanitario Salud Íntima de la Mujer de Málaga. El evento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y el Instituto Andaluz de la Mujer, tendrá lugar en el auditorio Edgar Neville, a partir de las 9.30 horas, con la participación de destacados ponentes especializados en ginecología, urología, nutrición y traumatología.

En el foro, cuya entrada es libre y gratuita, se difundirán hábitos de vida saludables, se explicarán los últimos avances científicos en el tema de la menopausia y se darán a conocer nuevas terapias. En definitiva, se trata de desmontar falsos mitos sobre la menopausia.

La fundadora y directora de Ella y el Abanico, Montse Roura, impulsora de estos foros, dijo ayer a este periódico que el objetivo es informar a la mujer sobre la menopausia y romper tabúes sobre un tema que todavía cuesta reconocer. «Ahora la menopausia es la etapa más larga de la existencia de la mujer. Se trata de pasar ese periodo con la mayor calidad de vida posible. Si vamos a vivir 50 años desde la llegada de la menopausia hay que cuidarse, porque, si no, mal lo llevamos», indicó.

Una de las equivocaciones que se cometen es pensar que la menopausia afecta por igual a todas las féminas cuando hay una parte de ellas que no la notan y otras que la padecen; en medio aparece un abanico de posibilidades. «Generalizar no se puede. Hay que recalcar que la menopausia no es una enfermedad, señaló Montse Ruora. Yañadió: «En cuanto a la sexualidad, hay mujeres que mantienen el deseo, aunque en otras desaparece. Hay que adaptarse a los cambios y manejar la sexualidad de distinta manera, según la etapa de la vida en que se esté. Yo, personalmente, agradezco que mis hormonas no estén tan disparadas como a los 20 años».

Falta de hormonas

Por su parte, el urólogo Pedro Torrecillas, director del Centro Salud Íntima de la Mujer de Málaga, explicó que la falta de hormonas en la mujer, debido a la menopausia, «origina problemas serios como, por ejemplo, la atrofia vaginal, la osteoporosis y el incremento de peso». Además del tratamiento con hormonas biodisponibles de origen animal, que son muy parecidas a las naturales, hay terapias con láser, la radiofrecuencia y carboxiterapia (inyectarles a las mujeres pequeñas cantidades de gas carbónico) puso de manifiesto el doctor Torrecillas.