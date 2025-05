Descubre las cinco claves para una sonrisa perfecta este verano

SUR Málaga Viernes, 23 de mayo 2025, 10:26 Compartir

Con la llegada del buen tiempo, nos llenamos de planes, fotos y encuentros al aire libre. Y en todos ellos, nuestra sonrisa es la protagonista.

En Crooke & Laguna, clínica de referencia en implantología y estética dental en Málaga Capital, han identificado los cinco factores clave que marcan la diferencia entre una sonrisa correcta y una realmente impactante.

1. Blanco y sin ausencias

El color de los dientes tiene un enorme impacto visual.

Una sonrisa blanca transmite vitalidad, limpieza y juventud. Por el contrario, los tonos amarillentos suelen asociarse al paso del tiempo o a ciertos hábitos como el tabaquismo, el café, el té o el vino tinto.

Para solucionarlo, Crooke & Laguna ofrece distintas alternativas. Una de las más demandadas en los últimos años son las carillas de porcelana, que además de mejorar el color, corrigen la forma, manchas y otras imperfecciones. Otra opción es el blanqueamiento mixto, que combina una sesión clínica y férulas de uso en casa, fabricadas a medida un ajuste perfecto y resultados seguros que no daña la encía

Además, si faltan piezas dentales, la sonrisa pierde armonía y funcionalidad. En estos casos, se ofrecen soluciones de implantes dentales unitarios o en arcadas completas, siempre adaptadas al color natural del resto de los dientes. Así se consigue una sonrisa continua, armónica y funcional.

2. Alineación

Tener los dientes bien alineados no es solo cuestión de estética. También es salud.

Cuando hay dientes apiñados, el cepillado diario no logra acceder bien a las zonas estrechas. Esto puede favorecer la aparición de caries y enfermedades en las encías.

Por otro lado, si hay huecos entre los dientes, se facilita la acumulación de restos de comida. Esto puede provocar infecciones, mal aliento e incluso movilidad dental si no se trata a tiempo.

Ambas situaciones —apiñamiento y espacios— son más frecuentes de lo que se piensa y pueden derivar en la pérdida de piezas dentales.

La ortodoncia que ofrece Crooke & Laguna, invisible o convencional, permite corregir estos problemas de forma discreta, cómoda y eficaz, devolviendo la armonía en pocos meses y protegiendo la salud bucodental.

3. Curva de Spee

A simple vista puede pasar desapercibido, pero hay un detalle que transforma por completo la percepción de una sonrisa: la curva de Spee.

La línea de los dientes superiores debe seguir con naturalidad la curva del labio inferior. Cuando esta curva se invierte, la sonrisa pierde frescura y envejece el rostro.

Este desequilibrio puede producirse por el desgaste natural de los incisivos con los años, por accidentes o incluso por factores genéticos.

Las rehabilitaciones estéticas permiten corregir estos casos de forma personalizada. Dependiendo del paciente, pueden aplicarse carillas o coronas. El objetivo es claro: recuperar equilibrio y juventud en la sonrisa.

4. Encía saludable

La encía también es crucial en la estética de una sonrisa perfecta.

No es obligatorio que se vea encía al sonreír. Algunas personas no muestran nada, y otras un poco. Lo importante es que exista balance: que no se vea en exceso, ni de forma desigual entre un lado y otro.

Además, la encía debe estar sana. Si está inflamada, sangra o presenta enfermedad periodontal, la imagen de la sonrisa se ve afectada.

En Crooke & Laguna analizan cada caso y, si es necesario, aplican técnicas para mejorar la forma o altura de la encía. Una de las más comunes es el alargamiento coronario, que ayuda a crear una línea más uniforme y estética.

5. Amplitud

Una sonrisa amplia ilumina todo el rostro. Es signo de confianza, salud y alegría.

Cuando la sonrisa labial es mucho más amplia que la extensión de la arcada,los costados quedan en sombra generando el llamado «pasillo labial», dando un aspecto incompleto.

En Crooke & Laguna se evalúan distintas técnicas para corregir estos túneles y ampliar la sonrisa hasta llenar el arco dental: desde la ortodoncia menos invasiva hasta carillas o coronas estéticas en dientes posteriores, consiguiendo un resultado proporcionado.

