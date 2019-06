Cuando cuidar es mucho más que prestar un servicio

Retos y futuro del servicio: un sistema infrafinanciado

A pesar de la búsqueda de la excelencia en el servicio que prestan, desde Clece se quiere hacer énfasis en tres retos que debe afrontar el sector: La Dignificación Socio –Laboral, para lo que se deberían mejorar los salarios y las jornadas; Evitar el colapso del sector por la pérdida de financiación externa, como consecuencia del precio hora congelado desde 2007 y la apuesta de las administraciones contratantes por la calidad del servicio y no por concursos basados en la subasta de precios. Dichas administraciones, generalmente las corporaciones locales, deben además asumir su responsabilidad en materia de financiación y garantizar que las licitaciones promuevan la calidad de los servicios y las mejores condiciones laborales de las plantillas.

Por todo ello, los responsables de Clece consideran que nuestra comunidad se enfrenta al reto, no sólo de que no muera el sistema, sino de no perder el rumbo en materia de innovación y mejoras para las personas usuarias, para que Andalucía no quede a la espalda de las comunidades autónomas.