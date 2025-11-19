Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. EP

El Congreso convalida por unanimidad el real decreto de 500 millones de euros para desarrollar la ley ELA

El texto contempla una prestación de hasta 10.000 euros mensuales por paciente

EP

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:45

Comenta

El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles un real decreto ley para dotar a la ley ELA con 500 millones de euros y ... reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un texto que contempla una prestación de hasta 10.000 euros mensuales por paciente con ELA y otras enfermedades neurológicas graves en fase avanzada, así como una atención 24 horas.

