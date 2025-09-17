Clínicas MED: prestigio profesional y compromiso con la excelencia

Clínicas MED nacen en el año 2007, de la mano del Dr. Daniel del Río, uno de los referentes nacionales e internacionales del sector. ... En aquel año abrieron su primer centro en Málaga, con el firme propósito de acercar la medicina estética de calidad a todos los estratos sociales y pacientes de cualquier edad, ofreciendo tratamientos de calidad dentro de un rango de precios razonable. «Desde entonces, hemos ampliado éstos años nuestra red de clínicas con nuevas aperturas Marbella y Barrio de Salamanca en Madrid», apunta Yadira Hidalgo, CEO de Clinicas MED.

Su filosofía está basada en el cuidado integral y personalizado de la salud de la piel, logrando resultados duraderos y satisfactorios sobre la belleza, aspecto exterior y autoimagen positiva de sus pacientes. Gracias a su compromiso con la excelencia, aplican las mejores técnicas y productos del mercado a nivel internacional, adecuados a cada circunstancia: desde prevención a retrasar el envejecimiento, o directamente ser proactivos y programar un calendario de wellaging, siempre coherente y adaptado a las necesidades y deseos de cada persona, huyendo de cualquier exceso, peligro para la salud o de la huella estética negativa.

Los mejores profesionales en Medicina Estética de primer nivel

Si algo distingue a Clínicas MED, hasta el punto de constituir su poderosa marca personal, es el prestigio médico que atesora el grupo gracias a contar con los mejores profesionales en Medicina Estética de primer nivel. «El doctor Del Río, formador nacional e internacional de laboratorios como Galderma y profesor asociado de varios másters universitarios de Estética desde hace más de 15 años, ha conseguido formar un completo equipo de siete profesionales, cada uno focalizado en un rango de tratamientos, con lo que cubrimos todas las opciones», destaca Yadira.

«Buscamos la calidad de los productos y técnicas, desde un punto de vista de diagnóstico y aplicando las últimas tecnologías y protocolos. No queremos una competencia de precios, sino de calidad y servicio, así como un exquisito cuidado para que la experiencia sea inmejorable y los resultados perfectos en cada caso. No buscamos clientes: tenemos pacientes», recalca.

Más de 200 opciones de tratamientos

Precisamente, la especialización y gran nivel de compromiso de su amplio equipo de profesionales permite a Clínicas MED contar con una amplia cartera de servicios con más de 200 opciones de tratamiento. En el ámbito de la Medicina Estética, tanto facial como corporal, disponen de Unidad Láser, Unidad de la Piel, Corporal e Íntima, y Medicina Estética para el Hombre.

Entre sus tratamientos más demandadas se encuentran aquellos destinados a eliminar machas de la piel (Peeling químico, Luz Pulsada); o su amplia diversidad de tratamientos antiaging (Armonización Facial, Inductores de Colágeno y Bioestimuladores, Neuromoduladores, Ácido Hialurónico y Fillers, Preparación y adecuación de la piel, Diatermia-Radiofrecuencia-HIFU, Ultraformer, Dermocosmética adaptada, Renovación Celular).

Alineación con las tendencias actuales en Medicina Estética: menos es más

Clínicas MED fueron pioneras a la hora de aportar hace años a sus tratamientos una tendencia plenamente consolidada en la actualidad: el concepto de 'menos es más', apostando así por tratamientos mínimamente invasivos, como Bioestimuladores e Inductores de colágeno, Exosomas, polinucleótidos... «Todo muy focalizado al cuidado global de la belleza y la autoimagen, garantizando el envejecimiento saludable de nuestros pacientes», subrayan.

Medios técnicos de última generación

Igualmente, en Clínicas MED siempre se encuentran a la vanguardia tecnológica en el sector de la Medicina Estética, contando con medios técnicos de última generación: desde CO2 tipo Fraxel a Láseres (plataformas ALMA) para tratamientos, pasando por Onicomicosis, las últimas tipologías de Diatermia (tipo Indiba), Radiofrecuencias Accent (las más potentes del mercado en uso médico), HIFU Ultraformer o las terapias más invasivas con Endolift (tratamiento exclusivo que ofrecen en la Unidad de Cirugía Menor de su clínica en Madrid).

En cuanto a inyectables, disponen de los muy demandados Polinucleótidos y Exosomas, lo último en Neuromoduladores (toxinas botulínicas líquidas de última generación) e Inductores de colágeno, o las últimas novedades en fillers, skinboosters y mesoterapias. «No dejamos de aplicar los avances que conocemos en cada congreso internacional o local en que participamos, apostando por añadirlos a nuestro catálogo para asi mejorar el servicio terapéutico que ofrecemos a nuestros pacientes», valoran.

El otoño: un periodo ideal para los tratamientos estéticos

En Clínicas MED consideran el otoño un periodo ideal para animarse a realizar sus tratamientos estéticos. «Tras el verano, al poder bajar el nivel de exposición al solo y los rayos UVA (A Y B), podemos utilizar tratamientos más agresivos para el cuidado de la piel y preparación de la dermis», explican. «En éste campo tenemos la suerte de contar con un equipo multidisciplinar en la unidad de la piel: combinando renovación celular previa a los tratamientos, adecuaciones dérmicas, así como la aplicación personalizada de dermocosmética y nutricosmética con asesoramiento integral, y completando y complementando los tratamientos médicos realizados en consulta; podemos potenciar y rentabilizar aún más los resultados de las terapias aplicadas», subrayan.

De esta forma, el otoño permite minimizar los riesgos de los tratamientos más complejos y completos en la Unidad de la Piel. «Además, la cercanía de las Navidades hace necesario lucir de una forma especial, y es un periodo ideal para la aparatología, Radiofrecuencia, HIFU (Ultrasonidos Focalizados), Carbon Peel con Laser o Diatermia, para aquellos pacientes que prefieran las manos expertas de nuestro personal a los »típicos« inyectables, tipo Neuromoduladores, Skinboosters o Mesoterapias, tan demandados en éstas épocas», concluyen.

Más información:

Web: https://www.delriomedestetica.com/

Dirección en Málaga: Calle Marilyn Monroe 8. 29004. Málaga.

Dirección en Marbella: Av Ramon y Cajal 23. Edificio Parquesol, local 7. 29601 Marbella.

Teléfonos de contacto: 952243898 / 636324835.