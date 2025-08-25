Clínicas GM Dental: cercanía, trato personalizado y alta tecnología para lograr la mejor sonrisa

En un ámbito tan diverso y competitivo como el de la salud dental, Clinicas GM Dental ha logrado consolidarse como un grupo de referencia ... gracias a un enfoque cercano y personalizado, lo que les ha convertido en «la sonrisa del barrio», gracias a ofrecer una atención siempre cercana a los vecinos, conociendo a cada paciente por su nombre. «Cuidamos sus sonrisas, pero también conocemos sus historias, dando claro protagonismo al componente humano que nos caracteriza», valoran.

Clínicas GM Dental nació hace ya casi 10 años con la clara idea de acercar la salud bucodental a los barrios, ofreciendo tratamientos de calidad que fuesen accesibles a todos los vecinos. Todo ello contando con profesionales cualificados y tecnología de vanguardia, buscando siempre un enfoque totalmente personalizado a lo que cada paciente realmente necesita.

«El motor de nuestro trabajo y nuestra prioridad son las sonrisas de nuestros pacientes, ofreciéndoles tratamientos de calidad y por supuesto personalizados y programados, haciéndoles sentir cómodos en todo momento», destacan.

La comunicación fluida y la transparencia son otras de sus fortalezas, facilitando al paciente todo el proceso. «Sabemos que acudir al dentista no siempre es fácil, por ello la comunicación con ellos también es muy importante, informarles de todo, siendo transparentes y honestos», recalcan.

Una red de 15 clínicas en expansión

En su primera década de trayectoria, Clínicas GM Dental ha protagonizado un proceso de expansión constante, acercando la excelencia que caracteriuza a sus tratamientos tanto a barrios de Málaga como a los de otras ciudades y provincias. Tras abrir la primera en Puerto de la Torre hace ya casi una década, las aperturas se han ido sucediendo de forma progresiva en distintos barrios de la capital malagueña, pero no ha sido hasta los últimos años en los que el grupo ha comenzado a crecer a pasos más acelerados: sólo en el último año han abierto cinco nuevas clínicas en el sur y levante peninsular.

Actualmente disponen ya de 15 clínicas: ocho en Málaga capital (Puerto de la Torre, El Palo, Bailén, Campanillas, Ciudad Jardín, Las Chapas, Santa Cristina y La Paz); dos en Axarquía (Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga); una en Arroyo de la Miel (Benalmádena); dos en la capital cordobesa; una en Almería y otra en la localidad murciana de Lorca.

Además, tras el verano GM Dental continuará su proceso de expansión con la apertura de dos nuevas clínicas en Estepona y Marbella.

«En el próximo año el proceso de expansión continuará casi al mismo ritmo, ya que tenemos puesta la mira en la apertura de cinco clínicas más en distintos puntos del territorio andaluz«, adelantan.

«En todas nuestras clínicas los pacientes disfrutan de una primera consulta gratuita con una revisión completa y un diagnóstico totalmente personalizado», destacan.

Amplio abanico de tratamientos dentales

Clínicas GM Dental ofrece a sus pacientes todo tipo de tratamientos dentales: desde soluciones de implante con corona para reemplazar la pérdida de una pieza, hasta cirugías dentales en las que el paciente necesita hueso, pasando por ortodoncia tradicional con brackets o el exclusivo tratamiento de ortodoncia invisible con Smiligns, hasta tratamientos de odontología tradicional como curetajes o blanqueamiento dental. «Somos especialistas en implantología, ofreciendo soluciones que devuelven la sonrisa, la estética y la funcionalidad a nuestros pacientes; además de en prótesis, tanto fijas como removibles», subrayan.

«Este verano hemos integrado una importante novedad en torno a uno de nuestros tratamientos más demandados: la cirugía guiada en el tratamiento de dientes fijos en tan solo 12 horas, aportando a nuestros pacientes una solución más precisa y eficaz a la falta de piezas dentales, con un tratamiento mínimamente invasivo«, destacan.

En concreto, la cirugía guiada por ordenador o x-guide permite, mediante el uso de un software, situar los implantes en su posición óptima, realizando tratamientos más precisos y con un tiempo de intervención considerablemente menor. «Además, dependiendo de la prótesis que necesite el paciente, podemos eliminar las prótesis provisionales, con lo que el tratamiento tendría un tiempo de ejecución de 12 horas», explican.

Gracias a su colaboración con un laboratorio de alta tecnología, ubicado en Málaga capital y que trabaja en exclusividad para Clínicas GM Dental, ofrecen garantía de por vida en implantes y de cinco años en prótesis. Para ello, el paciente debe acudir a las revisiones periódicas programadas.

Salud bucodental accesible y de máxima calidad

«Todos nuestros tratamientos son accesibles porque nuestra principal intención es acercar tratamientos de calidad a todos los pacientes. Además de contar con promociones especiales también ofrecemos facilidades de financiación de los mismos», recalcan. Además, todas las clínicas del grupo cuenta con instalaciones modernas, amplias y accesibles, creando un clima cómodo y tranquilo para sus pacientes.

Con esta apuesta por la innovación tecnológica y la accesibilidad de sus tratamientos, Clínicas GM Dental dan continuidad a su filosofía de poder acercar tratamientos dentales de calidad a todas aquellas personas que quieran recuperar su sonrisa.

Más información:

Teléfono: 683 13 57 62.

Mail: info@clinicagmdental.com

Web: https://clinicagmdental.com/