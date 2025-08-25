Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Extra Clínicas GM Dental

Clínicas GM Dental: cercanía, trato personalizado y alta tecnología para lograr la mejor sonrisa

A punto de cumplir su primera década, el grupo continuará su proceso de expansión con la apertura de nuevas clínicas en Marbella y Estepona

SUR

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:46

En un ámbito tan diverso y competitivo como el de la salud dental, Clinicas GM Dental ha logrado consolidarse como un grupo de referencia ... gracias a un enfoque cercano y personalizado, lo que les ha convertido en «la sonrisa del barrio», gracias a ofrecer una atención siempre cercana a los vecinos, conociendo a cada paciente por su nombre. «Cuidamos sus sonrisas, pero también conocemos sus historias, dando claro protagonismo al componente humano que nos caracteriza», valoran.

