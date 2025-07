Clínica López Lanzas: un enfoque integral para la mejora de tu salud dental

SUR Málaga Jueves, 17 de julio 2025, 18:15 Compartir

A Silvia y Cristina, hermanas, odontólogas y responsables de la Clínica López Lanzas, la vocación médica les viene de familia. «Hemos heredado a través de nuestros padres la pasión por la salud integral. Hace 36 años emprendieron este negocio que hoy día gestionamos nosotras», recuerda Silvia. Con una nueva generación al frente, Clínica López Lanzas inicia ahora una nueva y apasionante etapa, sumando a su servicio de Odontología los de bienestar y medicina estética.

Abarcando todas las especialidades de la Odontología

Como odontólogas, Silvia y Cristina abarcan todas las especialidades de esta rama de la medicina: preventiva, conservadora (empastes y endodoncia), rehabilitación mediante prótesis, cirugía y periodoncia, ATM, ortodoncia invisible, ortopedia y odontopediatría. Pero han sabido aportar un enfoque diferencial, una visión integral de su especialidad que busca garanrizar los mejores resultados para sus pacientes.

«Gracias a los valores de salud que nos inculcaron nuestros padres, abordamos la odontología de manera integrativa, considerando la cavidad oral como una parte esencial del cuerpo humano», explica Silvia. «Este enfoque tiene un impacto directo en aspectos como el descanso, la postura, el rendimiento deportivo, la masticación, así como en alteraciones digestivas, respiratorias y cardiovasculares», apunta. Una aproximación amplia y enriquecedora, que permite lograr resultados integrales y una mejora general de la salud del paciente.

Tratamientos personalizados para otorgar valor al paciente

La metodología de Clínica López Lanzas pasa por abordar de forma minuciosa e individulizada cada caso, porque lo que funciona bien en un paciente no tiene por qué ser el tratamiento adecuado para otro. «Para nosotras, lo más importante es darle valor e importancia al paciente, hacerlo sentir como en casa. Además, individualizamos cada caso, hacemos revisiones lo más completas posibles mediante fotografías, radiografías, análisis facial…», enumeran.

Su enfoque integral de la odontología tiene un aliado esencial en la innovación, incorporando los últimos avances técnicos del sector. Así, en Clínica López Lanzas ofrecen servicios médicos como la prevención en odontopediatría, un tratamiento mínimamente incisivo de MIH (Síndrome incisivo-molar, las manchas blanco/amarillentas que salen en los dientes superiores y muelas de los niños); Endodoncia microscópica, o Sedación consciente para personas altamente sensibles o con alto reflejo nauseoso. «Colaboramos con Hospital Vithas Málaga para atender principalmente a niños con necesidad de tratamiento urgente que tengan fobia o condiciones especiales», recalcan acerca de su apuesta por abordar nuevas técnicas adaptadas al perfil singular de cada paciente.

La misma metodoología y filosofía sanitaria la comparte el equipo que se ocupa del área de Medicina Estética y Bienestar en Clínica López Lanzas. «Contamos con un equipo con mucha experiencia en el sector que trabaja con la misma visión que nosotros. Ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes con tratamientos mínimamente invasivos y enfocados en la educación y prevención: tratamiento de manchas, colágeno, maderoterapia, etc«.

Especialistas en Odontología Infantil

En Clínica López Lanzas también son especialistas en Odontología Infantil. Evitando tópicos y lugares comunes, achacan el supuesto temor al dentista de algunos niños más al entorno que a la condición infantil. «En realidad los niños no tienen ninguna pecualiaridad, si no que los adultos y el entorno somos los que influimos directamente sobre ellos», matiza Silvia.

«Siempre les digo a los padres que no le expliquen nada sobre en que consisten las citas, si no que aquí nos encargamos de hacerlo, de modo que, si es la primera vez, no tienen ninguna idea preconcebida», apunta Silvia acerca de su acercamiento a los pacientes infantiles. «Aún así, no debemos olvidar que son niños: hay que transformar la clínica en un espacio para jugar y reforzarlos de forma positiva continuamente. Intentamos que sean citas cortas, aprendernos sus gustos, le explicamos siempre todo lo que vamos a ir haciendo e incluso le hacemos una demostración previa, para evitar sorpresas», precisa.

Independientemente de su experiencia en el trato con niños y en facilitarles una experiencia grata, abordar su salud dental desde una edad temprana aporta a los pequeños indudables beneficios: «La inmensa suerte que tenemos al tratar niños es que desde muy pequeños podemos detectar grandes patologías que en el adulto no son posibles resolver: apnea del sueño, alteraciones respiratorias, maloclusiones y alteración en el crecimiento maxilar, etc. Nos dan la posibilidad de resolver el problema de raíz, mientras que en un adolescente ya solo lo mejoraremos».

Su experiencia, enfoque integral y cuidado al paciente convierten a la Clínica López Lanzas en la mejor garantía para el bienestar en general, y el cuidado de la salud dental en particular.

