Clínica Bonal: innovación tecnológica y tratamientos no invasivos contra las varíces

Más allá de su impacto estético, las varices conllevan serias molestias como dolor, pesadez e hinchazón en las piernas, además de poder dar lugar a ... complicaciones como coágulos, úlceras venosas o hemorragias. En Clínica Bonal disponen de una amplia variedad de tratamientos para abordarlas, tanto en sus primeros estadios como en casos más complejos y arraigados.

«Aunque la sintomatología de las varices suele aparecer durante los primeros meses del verano, es en este momento del año cuando resulta más adecuado abordar su tratamiento», explica Pedro Bonal Ruiz, director médico de Clínica Bonal, y presidente de la Asociación de Medicina Estética de Málaga (MEDESMA).

«A partir de octubre es el momento ideal para iniciar el tratamiento, ya que la exposición a la luz solar puede generar un riesgo para la pigmentación de la piel y provocar manchas», señala el doctor. «Los tratamientos suelen requerir varias sesiones, por ello conviene iniciarlos pronto en las primeras semanas de otoño, para facilitar a la piel suficiente tiempo de regeneración de cara al verano», añade.

Amplio catálogo de tratamientos: de la escleroterapia al láser lifter

En Clínica Bonal ofrecen un amplio catálogo de tratamientos contra las varices. «Uno de los más frecuentes es la escleroterapia, que resulta especialmente adecuado para varices pequeñas: consiste en inyectar una solución química directamente en las venas afectadas. Al no requerir cirugía, el paciente retorna a su vida normal en muy poco tiempo», detalla. «Además de la escleroterapia líquida tradicional, la abordamos también con espuma, una opción idónea para las varices de mayor tamaño. Al igual que la liquida, esta modalidad de escleroterapia es mínimamente invasiva, y no requiere ni anestesia ni hospitalización», subraya.

Tras formarse en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, recientemente se ha incorporado a su equipo médico Pedro Bonal, segunda generación que participa ya en la labor del prestigioso centro médico. «Es experto en flebología (especialidad médica que se dedica al estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema venoso) y patología vascular, y se ha sumado a nuestro equipo para dedicarse en exclusiva a este área», apunta el doctor. Un área que acaba de reforzarse con una adquisición que reafirma la apuesta de Clínica Bonal por la innovación tecnológica: un láser lifter de última generación.

Láser para actuar contra varices pequeñas y gruesas

«Se trata de un láser de diodo de 980 nanómetros: permite realizar un tratamiento endovascular, actuando directamente dentro de la raíz de la variz para quemar las varices más gruesas desde dentro«, explica Pedro Bonal. »En el caso de varices más pequeñas, el láser actúa sobre la piel, quemando los capilares para su eliminación«, precisa.

Clínica Bonal también ofrece microcirugía, o cirugía con mínimas incisiones. «Es una alternativa para aquellos casos en los que ya no podemos emplear ni la escleroterapia ni el láser: extraemos la variz a través de pequeños cortes», explica. Un tipo de intervención que permite una recuperación más rápida que la de la cirugía de varices tradicional, requiriendo apenas unos días de baja médica para el paciente.

A lo largo de su amplia trayectoria de más de 30 años, el doctor Pedro Bonal ha conocido una evolución en la tipología de paciente que acude a la clínica para tratar sus varices: «Si hace años sólo acudían cuando ya tenían varices de gran calibre, ahora es frecuente que vengan pacientes más jóvenes cuando aparecen los primeros coágulos. Ello nos permite iniciar el tratamiento en las fases más tempranas, evitando las intervenciones más agresivas, pudiendo emplear opciones como la escleroterapia para evitar el desarrollo de las varices.

Una clínica pionera y siempre a la vanguardia médica

Clínica Bonal inició su trayectora en 1991, convirtiéndose así en la primera clínica dedicada a la medicina estética que abrió sus puertas en la comarca de la Axarquía. Cerca de 35 años después, se mantiene como una de las grandes referencias del sector en la provincia, gracias a su rigor profesional, compromiso con la excelencia, estabilidad de sus equipos médicos y su apuesta por la innovación, que les lleva a incorporar los últimos avances tecnológicos.

Actualmente, la clínica dispone en Torre del Mar de un centro de gran amplitud: 600 metros cuadrados exclusivamente dedicados a la medicina estética, con quirófanos para cirugía mayor ambulatoria e instalaciones sofisticadas. Un centro dotado con hasta 14 especialidades diferentes dentro de la medicina estética.

El respeto por el rigor profesional en esta rama de la medicina ha llevado a Pedro Bonal a ejercer la presidencia de MEDESMA desde 2017. Una posición desde la que vela por la calidad de los tratamientos que se ofrecen en la provincia, fomentado el desarrollo de una formación adecuada para todos los profesionales de esta disciplina.

Más información:

Dirección: Avda. Infanta Elena, Edif. juan Carlos I 29740 Torre del Mar (Málaga).

Teléfono: +34 952 543 373.

Web: https://clinicabonal.es/