Clínica Bonal: experiencia, rigor y los últimos avances técnicos aplicados a la medicina estética

Clínica Bonal inició su trayectora en 1991, convirtiéndose así en la primera clínica dedicada a la medicina estética que abrió sus puertas en la ... comarca de la Axarquía. Cerca de 35 años después, se mantiene como una de las grandes referencias del sector en la provincia, gracias a su rigor profesional, compromiso con la excelencia, estabilidad de sus equipos médicos y su apuesta por la innovación, que les lleva a incorporar los últimos avances tecnológicos.

Actualmente, la clínica dispone en Torre del Mar de un centro de gran amplitud: 600 metros cuadrados exclusivamente dedicados a la medicina estética, con quirófanos para cirugía mayor ambulatoria e instalaciones sofisticadas. Un centro dotado con hasta 14 especialidades diferentes dentro de la medicina estética.

Gracias a su dilatada experiencia, Clínica Bonal atesora un profundo conocimiento del sector, siendo testigos directos de los cambios de tendencias y de la evolución de su perfil de cliente. «Hasta principios de los años 2000, el 90% de nuestros pacientes seguían siendo mujeres, pero en los últimos años se ha incorporado progresivamente el público masculino, demostrando cada año un mayor interés por la prevención y el cuidado de su estética», recuerda Pedro Bonal Ruiz, director médico de Clínica Bonal, y presidente de la Asociación de Medicina Estética de Málaga (MEDESMA).

Precisamente el mayor énfasis en la prevención es uno de los aspectos en los que más ha evolucionado la medicina estética desde la apertura de Clínica Bonal. «El perfil del paciente se ha rejuvenecido considerablemente: cada vez más acuden a una edad más temprana, buscando tratamientos que les ayuden a prevenir la futura aparición de bolsas en los ojos, patas de gallo o piel estropeada, y no esperan a tener la piel flácida para realizar la primera visita», explica Pedro Bonal. De igual forma, visitan la clínica tras el verano «buscando tratamientos que les ayuden a regenerar la piel y el colágeno tras la exposición al sol durante los meses de verano».

Apuesta por la innovación y la tecnología

Desde su mismo origen y hasta la actualidad, Clínica Bonal ha mantenido una apuesta firme por la innovación. Una inquietud profesional que les lleva a estar siempre al día en los avances tecnológicos más vanguardistas de esta rama de la medicina, adquiriendo los equipos más sofisticados. «Recientemente hemos incorporado el láser liften, que nos permite hacer lifting faciales sin cirugía. Además, lo combinamos con nuestro láser CO2, lo que nos facilita resultados mucho mejores», destaca Pedro Bonal.

De igual forma, Clínica Bonal ha sido pionera en la puesta en práctica de tratamientos menos invasivos, toda una tendencia en la actual medicina estética. «Tenemos un protocolo de actuación para realizar lifting faciales sin cirugía: con el láser lifting obtenemos un tensado de la piel y una eliminación de la flacidez; y con el láser de CO2 tratamos las capas superficiales de la piel«, comenta al respecto el director médico. »De esta manera, eliminamos, manchas, pigmentaciones, cicatrices y demás imperfecciones que pueda tener la piel«, detalla.

Entre sus tratamientos más innovadores y a la vanguardia técnica también se encuentra el láser de picosegundo, que emite pulsos de energía extremadamente cortos (billonésimas de segundo) que producen un efecto fotoacústico que permite tratar lesiones pigmentadas y rejuvenecer la piel con menos daño y tiempo de recuperación; depilación con láser diodo, que reduce de forma permanente el vello hasta un 90% tras varias sesiones; la tecnología HIFU (Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad), un tratamiento no invasivo que utiliza ondas de ultrasonido para estimular la producción de colágeno, tensar la piel y reducir la grasa; la electroestimulación con ondas magnéticas, o la carboxiterapia para el tratamiento de celulitis, estrías y lesiones cutáneas.

Estabilidad y compromiso profesional

Si algo caracteriza al equipo profesional de Clínica Bonal es su rigor profesional y su estabilidad. «Contamos con un equipo estable, siempre en formación continua: ofrecemos al paciente la garantía de que el mismo profesional con el que inició el tratamiento será el que realice el seguimiento de su caso hasta su satisfactoria finalización», destaca el doctor.

«En Clinica Bonal nuestra apuesta es por la excelencia: no entramos en la guerra de precios, y velamos por ofrecer el tratamiento indicado para cada paciente, tras un concienzudo estudio clínico inicial», subraya.

El respeto por el rigor profesional en esta rama de la medicina ha llevado a Pedro Bonal a ejercer la presidencia de MEDESMA desde 2017. Una posición desde la que vela por la calidad de los tratamientos que se ofrecen en la provincia, fomentado el desarrollo de una formación adecuada para todos los profesionales de esta disciplina.

Más información:

Dirección: Avda. Infanta Elena, Edif. juan Carlos I 29740 Torre del Mar (Málaga).

Teléfono: +34 952 543 373.

Web: https://clinicabonal.es/