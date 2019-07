La AECC sigue llevando la 'Campana de los Sueños' a los hospitales malagueños

La madre de Miriam, Concha Navarro, junto a una paciente tras haber tocado la campana. / AECC Esta iniciativa impulsada por Miriam Segura que busca celebrar el fin del tratamiento de los pacientes oncológicos ya está presente en casi una decena de centros de la provincia y pronto se extenderá por Cádiz y Sevilla Lunes, 8 julio 2019, 12:28

Celebrar la vida. Este es el objetivo de la 'Campana de los Sueños', una iniciativa de Miriam Segura, paciente oncológica y voluntaria, que la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) está implantando en los hospitales de toda la provincia.

Como explica su madre, Concha Navarro, Miriam tomó la idea del Hospital de Toronto, ciudad en la que vivía y donde comenzó el tratamiento de su enfermedad. «Allí la llamaban la 'Campana de la Valentía' y a ella le pareció un proyecto muy bonito e ilusionante para todos los pacientes oncológicos, que celebraran la última sesión de su tratamiento con el sonido del repique y el aplauso de los compañeros y el personal sanitario», explica Concha.

Miriam pensó que sería muy ilusionante hacer lo mismo en España y, aunque ella no pudo ver cumplido su sueño, su madre contó con la colaboración de la AECC para llevar este precioso legado a su tierra, inaugurando el pasado mes de diciembre la primera 'Campana de los Sueños' en el Hospital Costa del Sol, donde Miriam recibió su tratamiento al volver a España.

Desde entonces la asociación ha trabajado codo con codo con Navarro para implantar esta iniciativa en casi una decena de hospitales en Málaga, entre los cuales se encuentran el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Clínico), Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Hospital Materno Infantil, Xanit Internacional y Quirónsalud Málaga. Asimismo, en las próximas semanas se inaugurará la campana en los hospitales Quirónsalud Marbella y Vithas Xanit Limonar, además de otros centros en las provincias de Cádiz y Sevilla.

«Es una experiencia maravillosa. Tengo el móvil lleno de fotos y vídeos que me mandan los pacientes al tocar la campana, agradecidos e ilusionados. No se me ocurre una manera mejor de llevar la memoria de Miriam a todos los rincones», explica emocionada Navarro.

Sobre esta emoción sabe bien Virginia Serrano. Ella tocó la campana el pasado 5 de abril en el hospital Clínico, apenas unos días después de terminar su tratamiento y con la esperanza de una nueva vida. «Es una sensación indescriptible. Yo estaba muy angustiada pensando qué iba a pasar después de la última sesión, y tocar la campana fue una liberación. Pude cerrar una etapa e iniciar una nueva página en mi vida».

Con esta iniciativa, patrocinada por Janssen y culminada por AECC, se pretende fortalecer la unión entre pacientes y personal sanitario. El objetivo de la campana es celebrar la finalización de los tratamientos o cualquier buena noticia que quieran compartir los pacientes. Su sonido expresa la alegría, la felicidad y el bienestar del paciente como símbolo del triunfo obtenido al acabar una etapa dura y difícil como son los tratamientos.

No en vano, la intención de la AECC es seguir instalando una 'Campaña de los Sueños' en aquellos hospitales donde está presente, tal y como inició Miriam Segura.

Comprometidos con las personas

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva 65 años trabajando en la lucha contra esta enfermedad en todo el país. Integrada por pacientes, familiares, voluntarios y profesionales, el objetivo de la organización es prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. No en vano, uno de los objetivos prioritarios de la asociación es la investigación oncológica de calidad y es, a día de hoy, la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer con 56 millones de euros destinados a 334 proyectos en desarrollo desde 2011.

A través de la Fundación Científica, la AECC aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica. Estos programas están dirigidos a lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus familias y para consolidar una estructura científica en España, acercando a toda la sociedad los logros conseguidos. La Fundación Científica está certificada por el sello de calidad AENOR.

Estructurada en 52 Juntas Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, la AECC desarrolla su trabajo a través de sus más de 23.000 voluntarios y 800 empleados bajo una filosofía de colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras entidades que persiga un fin análogo al de la asociación. Todo ello siempre bajo los principios de independencia, profesionalidad, transparencia y cercanía. La AECC es una ONG acreditada por la Fundación Lealtad, así como la Fundación Científica AECC.

