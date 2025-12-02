Sale del hospital la niña de cuatro años atendida en la clínica dental de Valencia investigada por una muerte

Una buena noticia después de la tragedia que se vivió el pasado jueves 20 en Alzira. La niña de cuatro años de edad que ... permanecía ingresada en el Hospital Clínico de Valencia después de haber acudido a una clínica dental de la capital de la Ribera Alta ha recibido este martes el alta médica y ya puede regresar a su domicilio.

Este periódico ha podido saber que el alta médica ha tenido lugar durante la mañana de este martes y fuentes sanitarias así lo han confirmado.

Cabe recordar que también se está investigando la muerte de otra niña de seis años después de que ambas acudieran con sus padres a una clínica dental el pasado jueves 20 de noviembre para someterse a un tratamiento dental.

El juzgado número 5 de Alzira ya ha abierto la causa, inspectores de la Policía Nacional acudieron el miércoles a efectuar un registro en la misma y miembros de la Conselleria de Sanidad también se acercaron hasta estas instalaciones para tratar de determinar lo ocurrido.

Pocas jornadas después de lo ocurrido, desde la Conselleria de Sanidad afirmaron que la clínica dental carecía de la autorización necesaria para efectuar este tipo de sedación. Por su parte, algunos profesionales del sector han señalado que podría existir un vacío legal sobre la autorización que deben tener estas clínicas para poder llevar a cabo la anestesia.

La propietaria de la clínica manifestó, en declaraciones a LAS PROVINCIAS pocos momentos después del cierre de las instalaciones, el viernes 21 por la mañana, que la niña fallecida salió del centro dental «perfectamente».

Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben «qué ha podido pasar». «Están investigando el lote de la anestesia», concluyó.