El rock rompe barreras Historia. Springsteen en Berlín el 19 de julio de 1988 junto a quien era entonces su mujer. El documental de Sarajevo y Laibach en Pyongyang. Hoy se cumplen treinta años del histórico concierto de Bruce Springsteen en Berlín Este, preludio de la caída del Muro CARLA CRESPO Jueves, 19 julio 2018, 00:08

El 19 de julio de 1988 el Muro de Berlín se tambaleó por primera vez. En la parte Oriental de Alemania y ante más de 150.000 personas, Bruce Springsteen pronunció las palabras que ayudarían a derribarlo un año después: «Tengo la esperanza de que algún día caigan las barreras. No creo en este Gobierno, pero eso no impide que os asegure una cosa: tarde o temprano todos los muros, como el que divide esta ciudad en dos, van a saltar en mil pedazos».

En una Berlín Oriental reprimida y dividida por un muro de hormigón de 3,6 metros de altura, donde el rock se escuchaba clandestinamente, el cantante estadounidense hizo historia. Su concierto fue organizado por jóvenes que maquillaron el recital como un acto benéfico a favor de Nicaragua, aprovechando la conmemoración del noveno aniversario de la Revolución sandinista del país centroamericano. De esta forma, los organizadores lograron los permisos necesarios para que Springsteen, toda una figura icónica mundial, tocara en la ciudad.

El rock hizo historia ese día, con canciones como 'Chimes of Freedom' o 'Born in the USA', un grito contra la guerra de su disco publicado en 1984. Su actuación fue más que un símbolo porque abrió el primer agujero en el Muro de Berlín.

Todo eso ocurrió un día como hoy de hace treinta años. Las cosas no han cambiado mucho para 'The Boss' -sigue siendo un referente musical y defensor de las causas sociales- pero sí para Alemania, convertida en el motor de Europa tras la unificación, y Nicaragua, que vive una brutal represión promovida paradójicamente por Daniel Ortega, actual presidente y uno de los líderes de aquella Revolución recordada en Berlín Este.

Tras la caída del Muro, el rock ha seguido derribando barreras. En 1994, el líder de Iron Maiden, Bruce Dickinson, burló el sitio de Sarajevo para ofrecer un concierto en uno de los escenarios más peligrosos de la época. En medio del caos, granadas y francotiradores de la Guerra de los Balcanes, Dickinson cantó en el Centro Cultural de Bosnia ante una sala abarrotada de personas que huían, por un momento, de las balas y buscaban evadirse de la tragedia.

El músico británico, entonces al frente de una pequeña banda, fue el único en atreverse a viajar en un autobús de una ONG para dar un concierto en una ciudad cercada que vivía la contienda más sangrienta desde la Segunda Guerra Mundial. La aventura se retrata en el reciente documental 'Scream for me Sarajevo'.

El rock también se ha colado en Corea del Norte, el país más hermético y dictatorial. En agosto de 2016, el grupo esloveno Laibach aterrizó en Pyongyang para reunir a 4.000 disciplinados compatriotas de Kim Jong-un.