Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barrera de acceso a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea. Damián Arienza

Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas

Las víctimas entraron en el relevo de las tres de la tarde, avanzaron 1,7 kilómetros antes de posicionarse en la rampla y explotar la capa Ancha Primera, con un sistema de avance que provoca hundimientos controlados

Ramón Muñiz y Soraya Pérez

Gijón | Vega de Rengos

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

En la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea), en la que el viernes murieron en accidente Óscar Díaz (cangués de 32 años) y ... Anilson Soares (caboverdiano afincado en Villablino, de 42 años) hay de normal más de 73 trabajadores, repartidos en tres turnos que cubren todo el día. Juntos vienen logrando un ritmo de producción de entre 150 y 200 toneladas diarias de antracita de bajos volátiles, material que luego Tyc Narcea exporta a una instalación siderúrgica de otro país, para calibrar cuánto reduce las emisiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga
  2. 2 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  3. 3 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  4. 4 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  5. 5

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  6. 6 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  7. 7 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  8. 8 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  9. 9 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas

Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas