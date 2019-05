LA REVELACIÓN DE DAVID DE MIRANDA David de Miranda salió a hombros. :: efe. ballesteros BARQUERITO Sábado, 25 mayo 2019, 00:37

No fue la corrida de la feria, pero saltó el toro más bravo del medio centenar largo vistos desde el 14 de mayo. 'Despreciado', número 58, cinqueño como toda la corrida con la excepción del segundo. Del hierro de Juan Pedro Domecq. Un hermosísimo galán de 605 kilos, dos perchas muy respetables, cuajo mayor, tronco espléndido, cañas finas. Negro y talludo. Imponía por delante. Y por su muy particular prontitud. En la distancia y el terreno que fuera, por una mano y otra, con encendido son. Un puyazo severo y un picotazo, brega modélica de José Antonio Carretero, ataques vivos del toro en banderillas, brindis al público y entonces llegó la hora de David de Miranda, de Trigueros, Huelva, la tierra de los Cuadri, que acababa de confirmar la alternativa con un toro tan noble como endeble, y tan sin poder que en el intento de rebrincarse se posaba en el mismo punto donde quería lanzarse.

Con el toro de la confirmación llamó la atención un alarde de valor. A merced del viento, que tanto condicionó la tarde, David quitó tras la segunda vara en el mismo platillo, capote a la espalda, tres tapatías tomadas de cerca y una rara revolera inversa. Por el ajuste se tomó nota del quite. Y por la firmeza. El tributo de una confirmación se paga con una larga desaparición de escena del confirmante. Solo que en el quinto toro, y en su turno, volvió David a quitar. Ahora por tafalleras, tres, y su revolera de remate. Luego, vino el órdago. Al sexto lo recibió con lances cortísimos sin apenas vuelo. No parecía caber tanto toro en capote de dimensiones menores. Atento a la jugada, José Antonio Carretero, brillante sin ser notado, estuvo al control del toro que él parecía haber visto mejor que nadie y que supo medir en poco más de media docena de lances de brega que templaron el son del toro sin domarlo ni engañarlo. Y al cabo, una faena de muchísimo ruido. Encaje, bragueta, soltura, ligazón, mano baja para conducir, templar todo lo que se pudo los viajes sin freno del toro, abundar sin fatiga en tandas generosas de hasta cinco y el de pecho. Igual que en el quite de presentación, en el platillo, una primera serie de tres cambiados por la espalda librados en el último momento. Sin dejar los medios, y en la distancia otra vez, una primera tanda en redondo donde se dejó ver del todo el aire del toro, y luego otra de mayúsculo ajuste; y dos más con la zurda, logradas, a toro enganchado y enroscado. Así que fue un delirio. La espontaneidad y la ilusión a borbotones del torero. La colocación, que fue clave. Y dos últimas tandas de levantar a la gente: la última en redondo, con arrucina intercalada, y un final de manoletinas escalofriantes porque los pitones le rozaron a David el cuello de la camisa o la misma pechera. Y una estocada a morir. Del anonimato relativo -de novillero en las Ventas había dejado impresión aceptable pero sin despejar la incógnita- a la gloria de triunfar tan rotundamente la tarde de su confirmación. Entre una y otra cosa, una grave cogida en Toro, Zamora, que lo tuvo u año entero en el dique seco.

La trama de la corrida, por lo demás, fue laberíntica. Lo enredó el viento, que no dejó a El Juli ni apenas ponerse con el toro de la devolución de trastos y estuvo merodeando toda la tarde. El tercero de Juan Pedro fue, sin contar al sexto, el toro de la corrida y Paco Ureña, sin redondear faena, sino espaciándola en capítulos, se puso con él en faena de menos a más, de temple y trazo desiguales, de entrega sin reservas. El cuarto se lesionó en a boca de un burladero después de banderillas y fue devuelto tras diez muletazos que tomó perdiendo la mano rota. Fue devuelto antirreglamentariamente. El Juli anduvo desconfiado con un sobrero cinqueño de Algarra que adelantó por las dos manos y se puso pegajoso. Lo mató en los medios al tercer viaje. Con el quinto, codicioso, repetidor, de menos a más, escarbador pero claro al lanzarse, Paco Ureña se fue afianzando poco a poco y al cabo de larga faena, tirando del mismo hocico del toro, cobró dos tandas, una por cada mano, de dramático rigor. Gran estocada. Lo habían recibido con una ovación muy cariñosa. A ella correspondió el torero de Lorca.