Retiran este pintauñas infantil por un «componente ilegal y peligroso», según la denuncia la OCU

Martes, 8 de abril 2025

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha hecho eco esta semana de la retirada del mercado de un producto destinado a niños debido a un componente «peligroso» e «ilegal».

El producto en cuestión es un artículo de cosmética infantil: el kit Martinelia Super Girl Nail Design y, según advierte la OCU en su web, la alerta fue lanzada por el departamento correspondiente de la Generalitat sobre este kit de diseño de manicura tras detectarse en la composición de las lacas de uñas una fragancia alergénica: benzyl alcohol.

«Este compuesto, cuando tiene una concentración superior al 0,001%, debe declararse obligatoriamente en el etiquetado, en la lista de ingredientes. En este caso no ha sido así, con lo que se está incumpliendo la normativa de cosméticos. El potencial riesgo es aún mayor al tratarse de un producto pensado para niños», resalta la OCU.

Asegura la organización que, desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ( AEMPS), ya se ha procedido a a ordenar el cese de comercialización así como la retirada del mercado de todos los lotes del producto.

Resalta la OCU además que, de tener el producto en casa, es recomendable que no se use «por el potencial riesgo de alergia que entraña la presencia sin declarar de una fragancia». Indica, igualmente que, si se ha usado y se ha sufrido algún efecto no deseado, se debe trasladar lo sucedido al portal de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Ampliar Imagen facilitada por la OCU del producto afectado.S

Así es el producto afectado

-Martinelia Super Girl Nail Design Kit REF. 12230.

-El set incluye distintos esmaltes de uñas (rosa, lila y verde), y otros productos no cosméticos, pensados para decorar las uñas.

-Fabricado en China, es comercializado por la empresa Aquarius Cosmetic, SLU de Les Masies de Voltregà (Barcelona).

-Lotes: La alerta afecta a todos los lotes de este producto.