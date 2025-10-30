Retiran un lote de gofres de una popular marca por contener plásticos azules

Alerta alimentariaRetiran un lote de gofres de una popular marca por contener plásticos azules
El producto afectado se ha vendido en Andalucía, entre otras comunidades autónomas de nuestro país
Málaga
Jueves, 30 de octubre 2025, 18:46
Las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid dieron la alarma, y la alerta sanitaria afecta a varias regiones, entre ellas Andalucía. Porque esta comunidad ... autónoma figura entre las que se ha vendido un lote de gofres de una popular marca que han tenido que ser retirado del mercado. ¿El motivo? La presencia de plásticos azules en su interior.
Los datos del producto implicado son:
Nombre: Gofre belga 250g (x5).
Nombre de marca: Lotus.
Aspecto del producto: empaquetado en paquetes de 5 gofres.
Código de barras: 5410126002003.
Número de lote: 171225G.
Fecha de caducidad: 17/12/2025.
Peso de unidad: 250 gramos.
Temperatura: ambiente.
Según la información disponible por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan , la distribución inicial se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco, si bien no se descarta que pueda haber más regiones afectadas.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por esta alerta, que se abstengan de consumirlos.
