Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Incibe.

Ley de Servicios de Atención a la Clientela

Reseñas falsas en Internet: las empresas podrán pedir que se eliminen si acreditan estos supuestos

La nueva normativa de Consumo, aún en tramitación, quiere que solo se puedan publicar valoraciones en los treinta días posteriores a que se haya comprado el producto o disfrutado del servicio

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

Guerra a las reseñas falsas que tanto daño hace a las pequeñas empresas. El Pleno del Congreso aprobó el pasado jueves la Ley de Servicios de Atención a la Clientela ... , remitida ahora al Senado para proseguir con su tramitación parlamentaria. Su objetivo no es otro que fijar unos estándares básicos de calidad y garantizar que no se perpetren abusos hacia los consumidores. Conocida como ley SAC e impulsada por el Ministerio de Consumo, la iniciativa regula diferentes prácticas que considera perjudiciales para los clientes, desde las llamadas de spam, a la renovación automática de suscripciones a servicios de streaming o los tediosos plazos de resolución de las reclamaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  2. 2 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  3. 3 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  4. 4

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  5. 5 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  6. 6 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  9. 9

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  10. 10

    El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Reseñas falsas en Internet: las empresas podrán pedir que se eliminen si acreditan estos supuestos

Reseñas falsas en Internet: las empresas podrán pedir que se eliminen si acreditan estos supuestos