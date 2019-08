Repoblar humanos en Soria María Polo rastrilla las piscinas donde cría truchas arco iris en Vildé. Su marido y su hija (en la otra página) le ayudan en las labores de su piscifactoría / ALBERTO MIGUENZA María Polo regenta en Vildé (Soria) una piscifactoría y visitó la Laponia real. «Se quieren más a sí mismos y venden bien lo que casi no tienen». Cerca hacen el primer espumoso de la región y embotellan agua en tetrabrick reciclable ANTONIO CORBILLÓN Martes, 20 agosto 2019, 01:42

Ojalá fuera tan fácil llenar Soria de personas como se repuebla de peces. Miles de alevines de trucha arco iris saltan felices en las diez piscinas de María Polo en el paraje Fuente de San Luis, entre las localidades de Vildé y Gormaz. Estos salmónidos «no enferman nunca», gracias a unas aguas cristalinas que manan siempre a 15º centígrados, y alimentan el Duero.

Hay que hacer intención de llegar hasta aquí para alcanzar este oasis donde María, su marido Persi y sus dos hijos han situado su propio proyecto de repoblación personal. El GPS no atina y los roquedales, sobre los que reinan buitres y alimoches, hacen sombra a la cobertura del móvil.

Polo es una bióloga madrileña de raíces sorianas. Después de muchos años en el extranjero cambió su último trabajo como guía en la selva de Perú, donde conoció a su marido, por este regreso a los orígenes. Como el patio de Sevilla de Machado, su infancia son recuerdos de «esta acequia junto a la abuela Conchita, con la que tenía una conexión muy especial».

Conchita Jiménez fue una emprendedora de los años 70. Pionera en la creación de la primera piscifactoría de Soria. Traía las huevas de Estados Unidos en avión y se ganó un hueco vendiendo truchas para las bodas. Todavía hay gente de edad en Soria que recuerda a aquella mujer que enviaba los encargos en el coche de línea.

Este manjar decayó, el negocio languideció y Conchita murió. Pero la fuente de San Luis nunca dejó de brotar sus aguas puras. Hace unos años, María y Persi decidieron regresar y levantar de nuevo la planta. Repoblaron las diez piscinas y las llenaron con alevines que traen desde las estribaciones del Moncayo, en el límite con Aragón.

Su clientela se reparte entre restaurantes y pescaderías de Soria, provincias limítrofes y Madrid. «Es muy complicado hacer rentable un negocio así, pero es un privilegio venir cada día», insiste esta bióloga mientras se calza las botas de agua y rastrilla las aguas de sus estanques. Su mente emprendedora piensa en diversificar las posibilidades de su arcadia laboral y familiar. Tiene casi descartada la idea de hacer ahumados. Pero entre ella y su marido están preparando un pequeño lago en su finca junto al que han puesto una parrilla. La idea es que vengan familias, pesquen sus propias truchas y las degusten en un entorno natural.

Una parrilla, nueve meses

¿Parrillas? ¿Entorno natural? Eso significa expedientes e inspecciones administrativas. Nueve meses han tardado en tener el visto bueno del asador. «Puedo contar mil batallas con ellos -admite María-. Entiendo que un informe tarde, pero los pequeños emprendedores no podemos esperar tanto. Si no tienes autonomía y fondos, y algo que funcione por sí mismo, no hay futuro».

Incluso para gente tan convencida de lo que quiere hacer, la realidad neorrural impone condiciones. La familia llegó a tener un rebaño de mil ovejas que acabaron vendiendo. La pareja y sus dos hijos menores, que residían junto a la piscifactoría, acabaron trasladándose al cercano El Burgo de Osma (casi 5.000 habitantes) para tener mejores servicios.

Mientras hablamos, su hija mayor atiende a peces, perros guardianes, ovejas y un corral de gallinas. «Mis hijos están felices aquí. Hay una educación natural, una transmisión de conocimiento que se está perdiendo. Por eso, para mí el éxito es que te haga feliz lo que te dé de comer», filosofa.

«Si no tienes autonomía, fondos y algo que funcione por sí mismo, no hay futuro»

Es de sobra conocida la equiparación de Soria, Teruel, Cuenca... con Laponia. La Laponia española. La diferencia es que en la original, la finlandesa, esa falta de gente viene dada por las condiciones climáticas. El caso es que allí se fue el pasado octubre María Polo tras ser elegida entre 70 proyectos de emprendedores rurales españoles.

El proyecto Laponias Conectadas, financiado con fondos europeos, descubrió el protagonismo femenino en el regreso al campo. La mayoría, universitarias y con una idea de negocio después del aprendizaje en las grandes urbes.

- ¿Qué aprendió en Laponia? ¿Están tan mal como nosotros?

- Aprendí que se quieren más a sí mismos. Y que venden muy bien lo que casi no tienen.

No es el caso de su vecino en Vildé y vinatero vocacional Juan José Cardenal. Esta pedanía de El Burgo está llena de niños y familias estos días. Pero viven menos de 20 vecinos en invierno y apenas hay un bar. En la última casa rehabilitada, Cardenal elabora el único champán soriano y uno de los pocos de Castilla y León.

Con sus propias manos y en los tiempos muertos de su trabajo en Telefónica fue construyendo su bodega y ampliando sus viñas hasta alcanzar dos hectáreas en los límites de Ribera del Duero. Los vinos clásicos, tinto y blanco, dieron paso a las burbujas tras un curso en San Sadurní de Noya hace una década. «El espumoso tiene una salida espectacular. No nos da para comercializar más», admite Juan José Cardenal, mientras se esmera en explicar las claves de una elaboración totalmente artesanal. Tan espectacular que ya está en las cartas de tres restaurantes Michelin (entre ellos el del televisivo Pepe 'MasterChef' Rodríguez en Illescas, Toledo).

La tierra donde empezó todo Pioneros y sede social Soria (Soria Ya)y Teruel (Teruel Existe) abrieron hace 20 años la denuncia del abandono de la España interior. Hoy se suman más de un centenar de plataformas que tratan de unificar un discurso común. Se constituyeron en Coordinadora de la España Vaciada a finales de junio. Treinta y cinco colectivos que ratificaron su lucha en Madrid. Y, claro, eligieron para refrendarla la Casa de Soria en la capital 94% de los municipios de Soria tiene menos de mil habitantes. Es el porcentaje más alto de España, por encima de Zamora (93,1%), Burgos (93%) o Teruel (91,9%). Resulta sorprendente que estos pequeños ayuntamientos tengan porcentajes de extranjeros por encima de la media nacional (Soria, 5,6%; Teruel, 9%), lo que prueba el recurso desesperado a la oferta foránea para atraer población Falso precursor digital El 23 de julio de 2008,Soria se convirtió en la primera provincia en inaugurar el encendido digital integrado en el Plan de Actuación Específico para Soria (PAES). Al final solo se desconectaron las emisiones nacionales analógicas de la capital y una tercera parte de la provincia. Más de la mitad de sus 183 municipios están por encima de los mil metros y muchos de ellos tienen graves problemas en el acceso a las ventajas del mundo digital. Como destaca el portavoz de Soria Ya, Fernando Arévalo, «si hubiera buena conexión a Internet se multiplicaría el teletrabajo creado desde la provincia» 3.600 personas en edad de trabajar se marcharon de Soria en 2018. Así se entiende que la EPA (Encuesta de Población Activa) sitúe su paro por debajo del 4,5%, un dígito de estándares escandinavos (similar a Noruega o Dinamarca). Pero equívoco, ya que la ausencia de desempleados no es más que la plasmación de la carencia (y fuga) de brazos. La cifra real de paro en las oficinas públicas está por debajo del 9%, apenas 3.700 desempleados. Coincide con el número de personas de esta provincia que hicieron la maleta el pasado año para trabajar en otros lugares

Son no más de 3.000 botellas de tinto y unas 1.000 de espumoso. Cardenal no tiene prisa ni ansias de perder el control de su negocio-afición, aunque ya tiene planificado su próximo logro: un vermú que estará listo en unos meses. Bodegas Vildé no está en los circuitos. «Pero en invierno vienen grupos a conocernos y ayudamos a llenar las casas de turismo rural de la zona... aunque en Vildé no hay ninguna», se despide Juan José.

Todo esto acontece cerca de El Burgo de Osma, tercera localidad soriana. Con «casi pleno empleo y paro estructural», presume su alcalde, Miguel Cobo, pero preocupados porque el abandono del campo pone en peligro su propia supervivencia como urbe.

El mandatario local ve un futuro nublado si no se cimentan tres pilares: «alta velocidad digital, buenas comunicaciones y polígonos bien estructurados», aunque apuesta por «la microeconomía municipal para aguantar población».

Está claro que en Soria han entendido el potencial de su naturaleza. En la cercana Gormaz nació Agua EnCaja Mejor, la primera embotelladora española de agua en tetrabrik renovable de bosques sostenibles. En sus dos años de vida dicen haber recuperado 5.455 árboles. Lo dicho. Ojalá fuera tan fácil repoblar Soria de personas como lo es de peces y árboles.