Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La puerta de la vivienda donde tuvo lugar el crimen. HOY

Un recurso de la Junta de extremadura retrasa el juicio contra los menores por el asesinato de su cuidadora

La administración regional ha pedido que comparezca la entidad que subcontrató para gestionar el piso tutelado

Natalia Reigadas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:22

La resolución del caso más duro de los últimos años en Badajoz se pospone un mes. El juicio contra los tres menores acusados del asesinato ... de su cuidadora, Belén Cortés, se pospone a octubre. Inicialmente estaba previsto para el próximo viernes 19 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  3. 3 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  4. 4 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  5. 5 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  6. 6 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  7. 7 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  8. 8 Detienen a una pareja por un intento de okupación tras acceder a una vivienda en Las Lagunas en Mijas
  9. 9

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  10. 10

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un recurso de la Junta de extremadura retrasa el juicio contra los menores por el asesinato de su cuidadora

Un recurso de la Junta de extremadura retrasa el juicio contra los menores por el asesinato de su cuidadora