Wences Palau Fernández, con su colección de móviles G. R.

Récord Guinness: la mayor colección de móviles se encuentra en Barcelona

Wences Palau Fernández es el mayor coleccionista con más de 3.600 teléfonos en su casa. Todo comenzó con un Nokia en 1999

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:36

Comenta

El libro Guinness de los récords ha abierto un hueco en sus páginas para el catalán Wences Palau Fernández, que posee nada menos que 3. ... 615 teléfonos móviles, todos ellos verificados, en su casa de Barcelona. Su primera pieza fue un Nokia 3210 recibido en 1999, pero no se animó a iniciar su impresionante colección hasta 2008. Toda una 'llamada' de atención, pues desde entonces no ha dejado de sumar nuevos aparatos a sus vitrinas hasta alcanzar el número que lo convierte en el mayor coleccionista de celulares del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

