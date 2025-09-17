Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Has recibido un mensaje sobre la cuarta vacuna de refuerzo del covid? No lo pases: es un bulo

La OCU alerta de la vuelta de un antiguo «engaño» que circuló hace años usando como gancho una dosis extra contra el coronavirus

SUR

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:36

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) vuelve a hacer un aviso a la población sobre un bulo antiguo que ya circuló hace años relacionado ... con el coronavirus. Según el colectivo, estos días ha «resucitado» un mensaje que tiempo atrás alertaba de un presunto hackeo usando como gancho la cuartaª dosis de vacuna contra el Covid. «Es un bulo: ni hay tal hackeo, ni existe esa vacuna», advierte la organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  2. 2 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  4. 4 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  5. 5

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  6. 6

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  7. 7

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  8. 8 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  9. 9

    Estas son las empresas que compiten por ampliar la playa de los Baños del Carmen en Málaga
  10. 10 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Has recibido un mensaje sobre la cuarta vacuna de refuerzo del covid? No lo pases: es un bulo

¿Has recibido un mensaje sobre la cuarta vacuna de refuerzo del covid? No lo pases: es un bulo