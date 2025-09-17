¿Has recibido un mensaje sobre la cuarta vacuna de refuerzo del covid? No lo pases: es un bulo

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) vuelve a hacer un aviso a la población sobre un bulo antiguo que ya circuló hace años relacionado ... con el coronavirus. Según el colectivo, estos días ha «resucitado» un mensaje que tiempo atrás alertaba de un presunto hackeo usando como gancho la cuartaª dosis de vacuna contra el Covid. «Es un bulo: ni hay tal hackeo, ni existe esa vacuna», advierte la organización.

«¿Te ha llegado un mensaje avisando de que están llamando supuestamente del Ministerio de Salud para la cuarta dosis de refuerzo« y que te facilitan un código por SMS, pero en realidad es una forma de «hackear» el móvil? No lo propagues: es un mensaje falso y sin fundamento, que probablemente se ha reactivado ahora que estamos en puertas del otoño», asegura la OCU en su web.

Tal y como recuerda la OCU, en torno a la pandemia y las vacunas proliferaron «los intentos de engaños y ciberestafas». Junto a esos ciberengaños también circularon (y al parecer siguen circulando) otro tipo de mensajes, como este, «que son bulos y solo parecen pretender sembrar el caos y la confusión». Por ello, desde la organiazción, se insta a la población a que no se difundan este tipo de informaciones.

Ampliar Imagen del mensaje sobre la vacuna que está circulando OCU

Por qué este mensaje es un bulo?

Según explica la OCU se trata de un bulo porque en España, después del fin de la pandemia, ya no se administran dosis de vacuna COVID a la población general. «Solo se administra a población de riesgo dentro de la campaña de vacunación de otoño (que se inicia desde finales de septiembre): se recomienda para personas a partir de los 70 años, inmunodeprimidos, personas que habitan centros residenciales, mujeres embarazadas, mayores de 12 años con ciertas enfermedades crónicas. También se recomienda a quienes conviven con personas de estos colectivos», resalta la organización.

Por otro lado, el mensaje habla del Ministerio de Salud, cuando en España es el Ministerio de Sanidad. «En España, las competencias en materia de Sanidad están transferidas a las comunidades autónomas que son las que se encargan de poner en marcha los programas de vacunación en cada uno de sus territorios (por eso nunca recibirás un aviso del Ministerio de Sanidad, y menos del »de Salud« sobre este tema)», matiza la OCU.

Por último, recuerda que la administración de las vacunas COVID y gripe se hace en los centros de salud de atención primaria vía citación previa con los servicios de enfermería ya sea a través de la web o la app del servicio de salud de tu comunidad autónoma o directamente llamando o acudiendo al centro de salud.