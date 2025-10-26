¿Vas a comprar un coche? Estos son los tres mejores préstamos bancarios, según la OCU

¿Vas comprar un coche? Adquirir un vehículo es un trámite cada vez más costoso y por ello muchos clientes descartan abonarlo al contado para ... decantarse por la opción de solicitar un préstamo. Recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que las propias marcas suelen ofrecer financiación, pero, si se decice por un préstamo bancario, debemos buscar siempre la fórmula más rentable. Para ayudar en esta tarea la organización ha elaborado un estudio de las mejores ofertas disponibles este mes de octubre y las condiciones que ofrecen. Toma nota.

De entrada, destaca la OCU varios «peros» en las ofertas del concesionarios. Destaca que suelen aplicar comisiones de apertura elevadas («hay quien exige hasta un 3,95 % de la cantidad prestada») y que el descuento suele estar vinculado a financiar un importe mínimo, también a un plazo mínimo. Señala también la organización que es frecuente que te «coloquen» diferentes productos vinculados, cuyos costes pueden encarecer el préstamo (una extensión de la garantía del coche, un servicio de mantenimiento, seguros varios...) cuyo coste suele sumarse al capital solicitado. Por último, indica la organización que los «contratos de financiación en concesionarios suelen incluir cláusulas de permanencia, que imponen una penalización si se cancela le préstamo antes de determinado plazo».

A continuación, destacamos los mejores préstamos bancarios, según la OCU. Son los siguientes:

Ibercaja préstamo coche Vamos

-No tiene comisión de apertura.

-Requiere una Cuenta Vamos sin comisiones, para tenerla es preciso: domiciliar una nómina de al menos 600 euros, pagar seis recibos domiciliados al semestre y hacer seis compras con tarjeta al semestre .

-Ofrece condiciones diferentes según los casos:

-TAE del 5,01% si se financia un vehículo Eco o Cero, se financian más de 20.000 euros o si se es menor de 35 años (en este caso basta solictar 6.000 euros).

-En el resto de situaciones la TAE sube hasta el 7,12%

Kutxabank 'Préstamo verde'

-Solo para coches con etiqueta cero o eco.

-No tiene comisión de apertura.

-Exige domiciliación de nómina.

-La TAE a 5 años es del 5,25%

BBVA préstamo coche online

Asegura la OCU que son condiciones promocionales para nuevos clientes.

-Sin comisión de apertura.

-Mejores condiciones para compra de vehículos híbridos o eléctricos: Para nuevos clientes ofrece una TAE a 5 años del 5,38% con nómina domiciliada y 6,43% sin nómina para estos coches. Para el resto de vehículos, la TAE para nuevos clientes es del 5,75% si se domicilia la nómina y del 6,80% TAE sin nómina domiciliada.