Quemaduras, otitis, hongos o gastroenteritis: trucos para evitar las urgencias pediátricas más frecuentes en verano

El Servicio de Urgencias Pediátricas de HM Málaga ha registrado un aumento significativo de consultas durante las primeras semanas del verano, coincidiendo con la aparición ... de patologías estacionales típicas como gastroenteritis, otitis, conjuntivitis, quemaduras solares, infecciones por hongos y contusiones, entre otras. Este repunte se debe principalmente a factores propios de la época estival, como el calor, la humedad, la exposición solar, los cambios en la alimentación y el calzado, así como la mayor actividad al aire libre por parte de los más pequeños.

La Dra. María González, jefa del Servicio de Urgencias Pediátricas de HM Málaga, explica que «los niños son especialmente vulnerables durante el verano, por lo que es fundamental extremar las medidas de prevención para evitar problemas que, aunque comunes, pueden complicarse si no se tratan adecuadamente y a tiempo».

Cómo prevenir las urgencias estivales

En el caso de la gastroenteritis los síntomas se asocian a diarrea, vómitos, fiebre y dolor abdominal. Para su prevención es importante lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de comer y después de ir al baño, así como consumir alimentos bien cocinados y refrigerados. «En el caso de la aparición de otitis es recomendable secar bien los oídos después de nadar y evitar el uso excesivo de auriculares», señala la Dra. González

Otra de las patologías más frecuentes es la conjuntivitis, que puede ser causada por bacterias, virus o el cloro del agua y puede provocar enrojecimiento, lagrimeo, secreción y sensación de cuerpo extraño. «Es fundamental no compartir toallas, lavarse las manos y usar gafas de natación en piscinas para reducir el riesgo de padecer conjuntivitis», recomienda la doctora.

Además, en el Servicio de Urgencias Pediátricas de HM Málaga figuran consultas relacionadas con hongos y contusiones. El calor y la humedad favorecen la aparición de estos, sobre todo en los pies y pliegues cutáneos. Los síntomas incluyen picazón, enrojecimiento y descamación de la piel. Para evitar que esto ocurra, la Dra. González insiste en que «debemos mantener los pies y la piel bajo los pliegues secos y usar calzado transpirable y calcetines de algodón, así como evitar caminar descalzo en duchas o piscinas públicas».

En cuanto a las contusiones, éstas se producen por el uso de chanclas, por andar descalzos y por resbalones en zonas húmedas. En estos casos, si hay inflamación o hematoma, es necesario acudir a Urgencias para valorar con radiografía y descartar fracturas.

Además, para prevenir golpes de calor, los profesionales recomiendan mantener a los niños en lugares frescos y bien ventilados y evitar esfuerzos físicos intensos durante las horas centrales del día. Los niños son especialmente vulnerables a los efectos del calor, por lo que es crucial asegurar una correcta hidratación para evitar episodios de deshidratación e insolación.

«Entre los principales motivos de consulta durante el verano entre los más pequeños se encuentran también quemaduras solares, picaduras y alergias», apunta la Dra. María González. Y, aunque suele ser menos común, el uso prolongado de aire acondicionado puede desencadenar síntomas como tos, congestión o infecciones respiratorias.

Para evitar quemaduras solares, es importante aplicar un protector de amplio espectro con SPF 50 cada dos horas y después de nadar o sudar, así como evitar la exposición durante las horas centrales del día. Por otro lado, la pediatra de HM Hospitales recomienda usar un repelente de insectos adecuado para niños y revisar su piel regularmente para detectar picaduras o erupciones. En caso de que esto ocurra, es importante acudir al Servicio de Urgencias.

Los expertos inciden en que cuando un niño está enfermo o lesionado es importante no demorar la atención médica, sobre todo, en situaciones como pueden ser la dificultad para respirar, desvanecimiento o desmayo, una reacción alérgica que conlleve hinchazón o urticaria, fiebre alta con dolor de cabeza o rigidez en el cuello.