¿Sabes qué es y cómo detectar la 'barataflación' en tu cesta de la compra?

A simple vista todo sigue igual. La apariencia es la misma de siempre pero la práctica demuestra que pagamos lo mismo pero por un producto ... peor: la ropa se estropea antes, el gel de ducha habitual genera menos espuma o la vida útil de ese último electrodoméstico que llegó a casa fue mucho más corta de lo esperado. No es causual, no. Se trata de la barataflación (en inglés cheapinflation), una silenciosa tendencia económica al alza que afecta ya, según la Consumer, a todos los sectores: desde la alimentación hasta la higiene personal o las nuevas tecnologías. Asegura la revista incluso que este fenómeno es generalizado y que es más frecuente de lo que nos imaginamos. Pero, ¿en qué consiste exactamente y como detectarlo?

Explica la revista que la barataflación no es más que es una práctica empresarial en la que se mantiene el mismo precio de un producto, pero se reduce su calidad. ¿Cómo se hace eso? Reformulando ingredientes, usando materiales más baratos o disminuyendo del valor nutricional de los productos de la cesta de la compra. Así de sencillo. «La presión inflacionaria de los últimos años no solo ha golpeado al bolsillo de los consumidores. También ha impactado de lleno en los márgenes de las empresas, que se han visto obligadas a lidiar con costes de producción cada vez más elevados», explica Consumer. Nada tiene que ver con la reduflación, que consiste en reducir el tamaño de los envases o la cantidad de producto sin modificar el precio.

Defiende la revista que, más allá de su impacto económico, «la barataflación puede suponer un riesgo para nuestra salud al reducir el valor nutricional de algunos alimentos mediante la sustitución de ingredientes de calidad por otros más baratos, como la grasa láctea por grasa vegetal o el aceite de oliva por aceites refinados». De hecho, esas reformulaciones «pueden aumentar la cantidad de grasas saturadas y aumentar los azúcares, aditivos y almidones, alterando el perfil nutricional», insisten.

Ejemplos cotidianos

En la industria alimentaria destaca Consumer diversos ejemplos de barataflación. «Quizás el más generalizado está en los helados industriales, según los expertos consultados. Algunos de esos postres han dejado de ser lácteos para convertirse en congelados elaborados a base de grasas vegetales en lugar de grasa láctea», indica Consumer. Otra muestra de este fenómeno se puede ver en algunos «quesos», en los que, para abaratarlos, se sustituye la grasa de leche por algunos aceites vegetales, como el de girasol o el de soja. En ocasiones, este cambio modifica la microestructura y la textura del producto, haciéndolo más compacto o elástico, algo que puede modificar el sabor y la calidad sensorial. Para compensarlo, explican los expertos, algunos fabricantes añaden concentrado de proteína de suero para contrarrestar la pérdida de grasa y mantener ciertas propiedades nutricionales.

Cómo detectar la 'barataflación'

En España no existe una legislación que prohíba o regule de manera explícita la barataflación, resalta la revista. «La normativa española de defensa del consumidor exige que el etiquetado sea veraz y no induzca al error, pero no impide directamente esta práctica siempre que se informe correctamente sobre la composición del producto», comenta José María Ferrer, responsable del departamento de derecho alimentario del Instituto Tecnológico de la Alimentación Ainia. Aunque la normativa que describe el responsable de Ainia se refiere principalmente al ámbito alimentario, la misma lógica legal puede aplicarse a otros sectores. No obstante, el riesgo de confusión persiste cuando los cambios no se destacan claramente o se presentan bajo etiquetas ambiguas, como «nueva fórmula», indican los expertos consultados por la revista Consumer. ¿Qué hacer entonces para detectar este fenómeno?

-Lista de ingredientes. Asegura Consumer que leer atentamente la lista de ingredientes es crucial para saber los componentes de un producto. Un aumento en estabilizantes o almidones en alimentos que antes solo llevaban leche y fermentos puede indicar una reducción de calidad en el producto final.

-Rendimiento. ¿Te has dado cuenta de que ahora necesitas más detergente para poner las mismas lavadoras? «La reducción de eficacia o durabilidad es una señal clara de que algo ha cambiado en el producto que compramos».

-Envases. «Comparar envases antiguos y nuevos es un buen sistema de comprobación. Hay que revisar las diferencias en los ingredientes, peso neto o valores nutricionales. Si hay cambios, se reflejarán en el etiquetado», aseguran.

-Nueva fórmula. «Las asociaciones de consumidores recomiendan desconfiar cuando los productos tengan frases como «mejorado» o «nueva fórmula». Esto puede suponer un recorte en la calidad de un producto».