Puente aéreo para los desheredados Familas de refugiados birmanos a su llegada a Corea del Sur gracias a un programa de reagrupamiento de la ONU. / EFE Usuarios habituales del avión donan sus puntos acumulados para reagrupar familias de emigrantes o rescatar a desplazados por el hambre o la guerra. Todo empezó con un tuit de Beth IRMA CUESTA Domingo, 28 octubre 2018, 01:21

Ni en el mejor de sus sueños imaginó Beth Wilensky, profesora de Derecho de la Universidad de Michigan, que compartir un gesto a través de Twitter provocaría una corriente solidaria de semejantes proporciones. «Mi esposo viaja mucho. Lo malo: pasa fuera mucho tiempo. Lo bueno: acumula muchísimas millas de viajero frecuente. Acabamos de usar algunas para llevar a un menor de 3 años junto a su padre, del que había sido separado en la frontera. Mándenme un mensaje directo si tienen millas que donar». Estas fueron las palabras que consiguieron abarrotar su cuenta a la vuelta de unas pocas horas.

A Beth se le ocurrió donar las millas de su marido indignada con los casos de familias separadas por las políticas migratorias de Donald Trump. Y quiso hacerlo público para animar a otras personas a seguir su ejemplo, aunque jamás pensó que la idea fuera a resultar tan atractiva para tantos. «Pienso que mucha gente en el mundo, como mi esposo y yo, han visto desarrollarse esta política de separación de familias con horror absoluto –aseguró hace solo unas semanas a un periódico norteamericano–. Creo que la gente pensó: ¡Oh Dios!, aquí hay algo real y concreto que podría ayudar a solucionar este problema, incluso si es solo para una familia».

Política de tolerancia cero La ley La política de tolerancia cero fue anunciada por el Gobierno de Donald Trump en el mes de abril. El mandato era claro: procesar penalmente a todo aquel inmigrante que tratase de cruzar la frontera sin documentos. El 'modus operandi' también: cuando llegaban padres con hijos menores se les separaba, porque los pequeños, por ley, no pueden ser recluidos con adultos. Las críticas fueron tales que el 20 de junio Trump ordenó paralizar esa norma. 28 millones de millas ha conseguido la ONG Miles4Migrants en solo tres meses. Puntos con los que podrá reagrupar a decenas de familias de emigrantes y sacar de países en guerra a personas en peligro de muerte.

El hecho es que Beth vio cómo los mensajes de apoyo se multiplicaban por las redes sociales y decidió redirigir esa corriente solidaria hacia dos organizaciones: el Círculo de Apoyo de Míchigan, creado hace tres meses para apoyar a las familias de desplazados afectadas por la política gubernamental de tolerancia cero con la emigración irregular, y Miles4Migrants, que nació para ayudar a los más desfavorecidos por la crisis mundial de refugiados utilizando los puntos canjeables por millas que los usuarios habituales del transporte aéreo acumulan, y que en muchas ocasiones ni siquiera utilizan.

Imagen de la web de la ONG Miles4Migrants / R. C.

El tuit de la profesora Wilensky se publicó a principios de agosto. Dos meses y medio después, Miles4Migrants atesora ya más de veintiocho millones de millas y estudia la manera de agilizar la logística de este puente aéreo para desheredados. «Tratamos de reunificar a padres e hijos separados en Estados Unidos. Y la manera de hacerlo es realmente simple: un vuelo», ha explicado Andy Freedman, uno de los fundadores de la organización, que en estos momentos se confiesa «desbordada» por la marea de benefactores.

Alianza de compañías

No son los únicos a los que las políticas migratorias de Trump han removido la conciencia. En los últimos meses, varias líneas aéreas han dejado claro que no están por la labor de secundar al presidente en esta materia. Por ejemplo, United, American Airlines o Frontier, que el pasado mes de junio pidieron al Gobierno Federal que no utilizara sus aviones para transportar a niños inmigrantes separados de sus padres. Un gesto claro de censura a la controvertida tolerancia cero.

Hace ya años que grandes compañías como KLM, Air France, Latam o la propia American Airlines ofrecen al viajero la posibilidad de donar sus puntos a todo tipo de organizaciones benéficas. Especialmente, a aquellas que se dedican al traslado de niños con enfermedades de las que no pueden ser tratados en sus países de origen. La existencia de alianzas aéreas como One World, Sky Team o Star Alliance (las tres que se reparten el grueso del tráfico aéreo de las líneas regulares en todo el mundo) permite usar la misma tarjeta con varias compañías. Al leer estas líneas, seguro que muchos recuerdan a George Clooney en 'Up in the air' haciendo lo imposible por lograr diez millones de millas. Lo suficiente para reagrupar a cientos de familias.