La madre de los niños retenidos en Argelia por su padre, tras declarar en el juzgado de guardia de Valencia. I. Cabanes

A prisión por el secuestro de sus cuatro hijos en Argelia y amenazas de muerte

«Es un maltratador y un psicópata, ¿qué están esperando? Que me los traigan en una caja», exige la madre para recuperar a los pequeños

Ignacio Cabanes

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:55

Comenta

Atrapados en Argelia desde el pasado 30 de julio, sufriendo presuntos malos tratos por parte de su padre y sin apenas comer, según denuncia su ... madre. Así se encuentran cuatro menores de quince, diez años y dos mellizos de nueve, desde que Mourad S. K., de nacionalidad española y origen argelino, se los llevó a su país con la excusa de que vieran a su abuela paterna, que está enferma. Dos juzgados de Valencia distintos, el cinco de Violencia sobre la Mujer y el Juzgado de Instrucción nueve, acordaron este miércoles el ingreso en prisión del padre por cuatro delitos de sustracción de menores, cuatro de malos tratos habituales a los niños y uno de amenazas.

