Imagen de la calle en la que tuvo lugar el suceso. RC

Prisión para la madre que ocultó un feto en el congelador de su casa en Toledo

El compañero sentimental de la mujer también ha ingresado en la cárcel y a ambos se les atribuye un delito de asesinato

J.M.L.

Toledo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:52

El Juzgado de Instrucción número 5 de Talavera de la Reina (Toledo) decretó este lunes prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre del ... feto encontrado muerto la pasada semana en Alberche del Caudillo (Toledo). El juzgado también ha ordenado el ingreso en la cárcel de su compañero sentimental y ambos se les atribuye un presunto delito de asesinato. Así lo confirmó la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

