Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un furgón de la Guardia Civil, este viernes, en la prisión de Sangonera la Verde AGM

Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia

El ataque se produjo esta madrugada en una celda del módulo 1, donde se ubica a reclusos con buena conducta

Raúl Hernández

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:50

Un interno de la prisión de Sangonera la Verde, en la Región de Murcia, mató esta madrugada por otro preso, cortándole el cuello con la ... tapa afilada de una lata dentro de su celda. El suceso se produjo hacia las cuatro de la mañana en el módulo 1, conocido como 'de respeto', un área donde se ubica a reclusos con buena conducta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  4. 4 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  5. 5 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  6. 6 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  7. 7 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  8. 8

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga
  9. 9 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  10. 10 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia

Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia