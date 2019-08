«La política se ha convertido en un 'reality' que genera apatía» Villena, nacido en Elche pero afincado en Málaga, en una imagen de archivo. / SUR Andrés Villena, periodista y sociólogo El sociólogo malagueño señala en un ensayo las «redes de poder que han puesto la democracia española al servicio de una serie de minorías» ALBERTO GÓMEZ Lunes, 12 agosto 2019, 00:03

Convencido de que existe «una nobleza de Estado» que condiciona las políticas públicas y las decisiones gubernamentales, el periodista y sociólogo Andrés Villena, nacido en Elche pero afincado en Málaga, se lanzó a investigar las conexiones entre las élites que, según su tesis, mueven las fichas del tablero. Ahora vuelca ese trabajo en 'Las redes de poder en España', donde expone cómo algunas minorías, como las grandes empresas o los altos funcionarios, dirigen los recursos comunes para continuar protegiendo sus propios intereses.

Su libro parte de la base de que en España no gobiernan quienes creemos que gobiernan. ¿Quiénes lo hacen, entonces?

-Planteo la relevancia de una red de contactos cuya dinámica crea un entramado que toma las decisiones más importantes. Le pongo un ejemplo: en 2012, bajo gobierno de Mariano Rajoy, el director general de la Agencia del Boletín Oficial del Estado era Jaime Pérez Renovales, mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría. Venía de ser el secretario del consejo del Banco Santander. Después de estar dos años en el gobierno, volvió al Banco Santander. Podríamos pensar que el gobierno controla las decisiones que nos afectan, pero a su vez ese gobierno está controlado por una serie de poderes. Hay redes que se superponen y donde las minorías toman las decisiones más importantes, aunque no pertenezcan del todo ni al mundo público ni al mundo privado porque se están moviendo constantemente de uno a otro. Esa minoría, que existe en todos los países, es la élite de poder, y esa élite permanece al margen de las elecciones y del voto de los ciudadanos. El fenómeno que llamamos puertas giratorias no es más que una actualización de esas redes. La mayoría de esa minoría son altos funcionarios, como Rafael Catalá, que ahora ha pasado al sector del juego, o la propia Sáenz de Santamaría.

¿Cómo ha ido construyéndose esa arquitectura del poder?

–Ya hay estudios del Senado de principios del siglo XX que revelan que la mayoría de senadores eran aristócratas y grandes terratenientes. Eran puertas giratorias a lo bestia: se metían en el Senado para controlar que las leyes no afectaran a sus haciendas. Ahora no ocurre de esa manera tan evidente porque la sociedad se ha democratizado y se ha producido una separación de poderes, pero nuestra élite tiene un larguísimo recorrido y está influida por la dictadura franquista, sobre todo por principios de los años sesenta, cuando se pusieron en marcha una serie de cuerpos especializados, como los economistas y abogados del Estado, que han creado redes cualificadas de gente muy parecida que resulta fundamental en los gobiernos. Rastrear el origen de las élites de poder sería como rastrear el origen de la desigualdad, aunque ahora lo veamos con mayor claridad porque la crisis nos ha hecho constatar que un pequeño sector de la población, con muy buena relación con la clase política, no ha sufrido esa crisis.

¿Hay algún caso especialmente escandaloso de puertas giratorias que tenga documentadas?

–Las puertas giratorias son legales e incluso naturales, porque es normal que las grandes empresas requieran grandes juristas o economistas para maximizar sus resultados o pagar lo mínimo posible a Hacienda. El problema viene con los conflictos de intereses. Me llama la atención el caso de Cristóbal Montoro. Después de que Zapatero ganase las elecciones, Montoro creó una asesoría fiscal que se llamaba Montoro y asociados y que ahora se llama Equipo Económico. Se dedicaba a asesorar a empresas para que pagaran lo mínimo a Hacienda dentro de la legalidad. En ese equipo estaba prácticamente todo el ministerio del que él había sido titular. De algún modo, Montoro abrió las tripas del Estado y Hacienda a las grandes empresas y puso al servicio del lucro privado, siempre dentro de lo legal, su conocimiento como gestor de lo público. Curiosamente, luego volvió a ser ministro de Hacienda y subió los impuestos indirectos. Insisto: después de haber contribuido a que las empresas pagaran lo mínimo en concepto de Impuesto de Sociedades o IVA. Si hay que empezar a restringir las puertas giratorias, habría que empezar por casos tan descarados como éste.

¿Cree que existen acuerdos previos, cuando son gobernantes, o son oportunidades que les llegan luego, cuando dejan sus cargos?

–Eso es difícil de demostrar. A veces se van a empresas privadas de sectores que ellos mismos han regulado, aunque ahora haya una regularización que impide hacerlo en dos años. No se evita ese conflicto de intereses, pero se adecenta. Eso le ocurrió a Pedro Morenés, ministro de Defensa con Rajoy que tuvo que esperar dos años antes de regresar al sector armamentístico. Al final son juez y parte. Probablemente haya conversaciones previas, tipo «regúlame menos, que luego te contrataré», pero no creo que lo necesiten. No se trata sólo de dinero, aunque sea un incentivo importante, sino que hay un factor de élite, de seguir mandando y tomando decisiones que afectan a todos. Se juegan seguir siendo parte de los elegidos. Y no es lo mismo el poder que el dinero.

¿Qué papel juegan en esta estructura de poder las empresas del Ibex-35 como grupos de influencia?

–El Ibex-35 son empresas influyentes lógicamente, porque tienen un porcentaje importante del PIB, pero sólo son un actor más. Está controlado por fondos de inversión internacionales. Los gobiernos son entes representativos de los deseos de la población, pero tienen que enfrentarse a los intereses de las grandes empresas, y además está la Comisión Europea, que nos multa si nos pasamos del objetivo de déficit. Estar vigilado por un ente europeo reduce la autonomía política y económica. Y luego está el poder territorial. Cuando tuvimos a José Bono como ministro de Defensa, incluyó a casi todos los altos cargos que eran compañeros suyos en Castilla La Mancha. Cuando hubo que elegir un almacén para construir una serie de armas tecnológicamente avanzadas, ese almacén fue a parar casualmente a un pueblo de la comunidad autónoma de Bono. Hay un poder territorial que, por ejemplo, ahora está influyendo en el presidente para no pactar con Podemos; eso que llamamos los barones acaban influyendo en el poder nacional. Y los altos funcionarios saben más que los ministros y son los que manejan las riendas técnicas. Hay varias élites y están muy bien conectadas. Hay altos funcionarios que han pasado por el Ibex y por la Comisión Europea y además tienen poder territorial. Un ejemplo es Pedro Solbes, aunque él no tuvo poder territorial.

¿Qué le hace falta a la Ley de Incompatibilidades?

–Es difícil legislar para evitar este fenómeno. El poder está conectado con el capital que rige los grandes medios de comunicación e influye en jueces y parlamentos. Parece como mínimo ingenuo que nos creamos que eso puede regularse. Hay que considerar que una minoría detenta los recursos de la mayoría y ver qué hacemos a partir de ahora. La ley sirve únicamente para quedar bien; evitas las puertas giratorias más obscenas, pero no los conflictos de intereses.

En el libro es crítico con Zapatero y Rajoy, PSOE y PP, pero en los últimos años hay un repunte del bipartidismo. ¿A qué lo achaca?

–Trato de mostrar los parecidos entre ambos partidos, aunque también sus diferencias. Los barones y poderes locales del PSOE desean la vuelta al bipartidismo. No descartemos que haya acuerdos verbales entre el PP y el PSOE para volver a tomar las riendas. Las principales agencias de análisis dicen que los mayores riesgos actuales son políticos, y el bipartidismo devolvería esa estabilidad a las grandes empresas.

Pero esa vuelta no depende de los partidos sino de los votantes.

–Depende de la gente, sí, pero la gente forma sus decisiones a partir de la imagen que obtiene de los políticos. Y si los grandes medios de comunicación reorientan esa imagen hacia determinadas posiciones electorales, será fácil que los votantes se harten del caos político.

¿Esa teoría no supone tomar a los votantes por tontos? Pensar que son tan manipulables...

–No creo que tenga que ver con la inteligencia. La gente trabaja una media de ocho y diez horas al día, están embotados a la hora de informarse, reciben un bombardeo de imágenes y eslóganes que los saturen y casi nadie está asociado a un periódico. Esa pasividad a la hora de recibir mensajes condiciona el ejercicio del voto. Y si le sumas que crece la apatía porque los políticos han sido incapaces de establecer coaliciones y se percibe que están peleándose por el poder como fin en sí mismo, probablemente no sea tanto la gente sino la abstención lo que devolverá las cosas a su punto inicial.

¿Pero la reacción natural a ese hastío no sería votar a partidos que nunca hayan gobernado, a nuevas alternativas de gobierno?

–El sistema electoral también tiene ideología, y el incremento de la abstención favorece a los partidos que son apoyados por gente de una determinada edad, más fiel... Que la gente esté cansada no quiere decir que los resultados vayan a sorprender a los poderes dominantes. Las estructuras de gobierno están orientadas a dar estabilidad para atraer inversiones y que se creen oportunidades... Tiene cosas positivas porque evita el desorden, pero es difícil que el hastío se materialice en opciones rupturistas. Mientras las élites están perfectamente organizadas, las personas viven aisladas: bajan las asociaciones, la afiliación a los partidos o a los sindicatos... La sociedad está deshilachada. Consumimos los mismos productos pero no compartimos momentos en la calle. La cultura individualista dificulta la organización e impide que se cree un poder de resistencia, al mismo tiempo que las élites sí tienen esa conciencia de clase que les permite organizarse y cumplir sus objetivos. La cultura consumista, nos vaya mejor o peor, hace difícil que nos fiemos del otro y que creemos eso que llamamos contrapoder, que es la capacidad de resistir a los soberanos que nos gobiernan.

Llega a escribir que las elecciones son un mero trámite formal.

–Más que un trámite, creo que son un mecanismo de control como la Iglesia, el fútbol o el teléfono móvil. Producen cierta calma en la población que ha votado al partido que gana, como ocurrió con Zapatero o Rajoy. En 2004, Zapatero retiró las tropas de Irak y aprobó el matrimonio homosexual. Podríamos pensar que se produjeron grandes cambios, y efectivamente se produjeron, pero al mismo tiempo nombró como ministro de Economía a Pedro Solbes, que venía de la Comisión Europea, donde estaba encargado de que los países no gastaran más de lo establecido en los tratados. Al final nos gobernó, en materia económica, la Comisión Europea. Nada había cambiado en lo esencial, y además no nos advirtieron de la crisis que vino.

¿Considera que debe cambiar nuestro sistema electoral?

–No tiene que cambiar el mecanismo electoral, pero debemos participar más porque así cambiaremos a nuestra clase dirigente.

¿De qué manera?

–Hemos glorificado los años de la Transición porque la movilización, el asociacionismo vecinal, los sindicatos, las huelgas, las manifestaciones y el comportamiento de los medios de comunicación acabaron obligando a los partidos políticos a tener altura de miras. Adolfo Suárez, que era falangista, acabó convirtiéndose prácticamente en un socialdemócrata que introdujo la ley del divorcio y el IRPF, cambios fundamentales en la vida de los ciudadanos porque redistribuían la riqueza y permitían poner fin a los matrimonios. ¿Eso lo consiguieron los políticos, o más bien la gente creó un clima que obligaba a avanzar? No hablamos de revoluciones que cambien el orden completo, porque se ha demostrado que acaban sustituyendo el orden dominante por otro, pero sí que sería deseable mayor participación y capacidad de asociación para que dejemos de ser espectadores y comencemos a ser protagonistas. La alta política es todo lo contrario a lo que hemos vivido estas semanas. Hay que hablar de los problemas que tenemos, más allá de esta pasarela entre realidad y ficción que convierte la política en un 'reality' que genera apatía.

Pero ahí entran condicionantes de todo tipo que explican esa pasividad, desde el volumen de trabajo, que a menudo supera las horas establecidas en los convenios, hasta la falta de pedagogía.

–Por supuesto. Esa persona que llega a casa después de doce horas de trabajo vive sus problemas como individuales, cuando en realidad son problemas de carácter social y político. ¿Cómo podemos dotar de carácter común a esos problemas, como por ejemplo han hecho las feministas? Es difícil, pero desde luego tiene que ser posible que esa persona que trabaja doce horas y a quien le pagan ocho haga algo más allá de tener miedo a ser despedido. Quizá podamos exigir que se destine más dinero a investigar fraudes y situaciones similares. Las herramientas están creadas, pero hay que dotarlas de presupuesto. Y para exigir eso hacen falta asociaciones. Sufrimos un individualismo rapaz y sólo alcanzamos el bienestar a través del consumo. La mejor expresión de eso es el uso de Instagram, que es todo lo contrario a la cooperación de la que hablamos: nadie tiene problemas en Instagram, todo el mundo es feliz. Tiene leyes no escritas, como salir siempre moreno y lo más delgado posible. Eso nos aleja del ideal de colaboración. Está todo muy bien montado hacia una cultura consumista, y eso es poco democratizador porque nos hace pensar que nuestros problemas son individuales, cuando no es así.