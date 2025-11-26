La Policía registra la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida

La Policía Nacional está realizado un registro en la clínica Mireia, el centro de odontología pediátrica donde anestesiaron a una niña de seis años, ... que falleció horas después el Hospital de la Ribera, y otra menor que continúa ingresada en el Clínico.

Un grupo de policías de paisano ha entrado este miércoles en la clínica, con la correspondiente orden de registro, y está buscando sustancias que administraban para la sedación de los pacientes, así como documentación relacionada con los fármacos y tratamientos. Uno de los agentes llevaba una caja grande de cartón.

La propietaria de la clínica ha llegado pocos minutos después de las diez de la mañana y ha esperado dentro a la Policía, la secretaria del juzgado y un inspector de la Conselleria de Sanidad. El registro, que ha comenzado a las once de la mañana, ha sido muy minucioso y los investigadores incluso están mirando debajo de los bancos de la sala de espera. Veinte minutos después, han entrado dos agentes de la Policía Científica, uno de ellos con un maletín en la mano. El otro llevaba una cámara fotográfica.

Dos policías han sacado varias valijas y las han introducido en un vehículo mientras otros agentes seguían inspeccionando el centro de odontología pediátrica. Cinco personas más se han unido al registro a las once y media de la mañana tras mostrar una acreditación de la Generalitat Valenciana.

A primera hora de la mañana aún seguían acudiendo clientes con cita para ser atendidos en la clínica dental. «Habíamos oído la noticia, pero no sabíamos que había sido aquí», ha manifestado un anciano. Mientras tanto, otra mujer paraba frente al centro dental privado para leer el cartel que la directora colocó en la puerta: «por fuerza mayor permaneceremos cerrados temporalmente».

La Policía investiga si el anestesista administró una dosis excesiva a dos niñas (una falleció y la otra sigue hospitalizada), así como la trazabilidad de la sustancia anestésica. Los agentes del Grupo de Homicidios y un experto en medicamentos tratan de determinar la calidad y origen del fármaco con un rastreo de la cadena de suministro, y también el estado de conservación del mismo.

Sin embargo, la principal línea de investigación es que la niña falleció después de que le administraran una dosis excesiva de un fármaco anestésico en un centro privado que no tiene permiso para realizar sedaciones por vía intravenosa.

Como ya informó en exclusiva LAS PROVINCIAS, el anestesista fue interrogado el sábado por agentes del Grupo de Homicidios poco después de que acudiera con su abogado a una reunión con técnicos del Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios, un organismo que vela por el cumplimiento de la normativa sanitaria en los centros y servicios de la Comunidad Valenciana.

Tras esta reunión, los investigadores de la Policía trasladaron al especialista a dependencias policiales para tomarle declaración, y los técnicos de la Conselleria de Sanidad comenzaron a elaborar un informe para remitirlo lo antes posible al juez de Alzira que investiga la muerte de la niña.

Antes de que fuera interrogado, el anestesista estuvo varias horas en paradero desconocido, por lo que la Conselleria de Sanidad pidió a la Policía que lo localizara. Estaba muy apenado por su responsabilidad en el trágico suceso. La Policía también tomo declaración a la directora y propietaria de la clínica.

Riesgo de las sedaciones

Las sedaciones con fármacos anestésicos generales son procedimientos con riesgos graves, incluso vitales, y deben ser realizadas exclusivamente por médicos especialistas en anestesiología.

La clínica Mireia está especializada en odontología pediátrica, y sus profesionales diagnostican y tratan enfermedades dentales infantiles, pero no tienen autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa, según informaron fuentes de la Conselleria de Sanidad.