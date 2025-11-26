Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Policía registra la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida

Los investigadores del Grupo de Homicidios sospechan que el anestesista administró una dosis excesiva a la dos niñas | Los agentes se incautan de sustancias utilizadas para la sedación intravenosa y documentación relacionada con la trazabilidad de los fármacos

Javier Martínez y Manuel García

Valencia | Alzira

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

La Policía Nacional está realizado un registro en la clínica Mireia, el centro de odontología pediátrica donde anestesiaron a una niña de seis años, ... que falleció horas después el Hospital de la Ribera, y otra menor que continúa ingresada en el Clínico.

