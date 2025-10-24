La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido

El cuadro de Picasso extraviado durante su traslado a una exposición en Granada ha sido hallado. La Policía Científica ha comprobado este viernes en su ... laboratorio que el paquete encontrado este jueves en Madrid corresponde con la obra cuya desaparición había sido denunciada. El cuerpo mantiene la teoría de que ni si quiera llegó a subir al camión de transporte. Fuentes cercanas al caso indican a este periódico que no salió del portal de la vivienda del propietario. Los agentes se centran ahora en el peritaje del mismo para garantizar al 100% su veracidad, aunque a priori están convencidos de que es el original, 'Naturaleza muerta con guitarra', asegurado en 600.000 euros.

Ahora toca conocer el trasfondo del hallazgo, que se produce dos semanas después de la denuncia por parte de la Fundación CajaGranada, donde el cuadro iba a ser expuesto, y una semana después de que la noticia fuera desvelada por este periódico.

Las pesquisas han corrido a cargo de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Comisaría General de Policía Judicial. Desde Granada ha colaborado también el grupo de Patrimonio Histórico. Todos ellos han centrado sus esfuerzos en tomar declaraciones y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del almacén donde debió guardarse antes de ser trasladado, del museo de Granada y del hostal del municipio granadino de Deifontes, donde los trabajadores de la empresa que transportaba las obras hicieron una parada para dormir.

La historia del extravío

La primera fecha a tener en cuenta en esta historia es el pasado 25 de septiembre, cuando cinco técnicos se personaron en el inmueble del propietario de las obras, ubicado en Madrid, para embalarlas y montarlas en dos furgonetas, según pudo saber este periódico por fuentes próximas a la investigación. El proceso, que se alargó durante una hora, fue supervisado por dos comisarias de la exposición, así como por el propietario y su sobrina.

Fueron entonces desplazadas hasta el almacén de la empresa de transportes, ubicada en Madrid, y guardadas en una cámara con unas medidas exhaustivas de control, como videovigilancia o una alarma de seguridad que, según los trabajadores, no saltó en ningún momento. En este tipo de exposiciones, que cuentan con obras de varios propietarios, suelen recopilarse todas en un mismo lugar antes de su traslado final en conjunto, que en este caso se produjo justo una semana después, el jueves, 2 de octubre. Llevaban un total de 57 obras en el vehículo.

Aquel día se montaron en un furgón que partió hacia Granada sobre las 16.00 horas, pero ese día las obras no llegaron a su destino, tal y como indican las mismas fuentes. Se produjo una parada en el municipio de Deifontes alrededor de las 20.30 horas. Los dos trabajadores de la empresa que viajaban hasta la ciudad nazarí hicieron noche en el Hostal el Nacimiento.

José Gutiérrez, dueño del hostal donde hicieron parada, explica que los dos hombres cenaron y charlaron un rato con él. «Quise invitarles a un cubalibre, pero no quisieron», recuerda. Se fueron a dormir y ya no los vio hasta el día siguiente, durante el desayuno.

Al día siguiente, el viernes 3 de octubre, pusieron rumbo a la Fundación CajaGranada. Allí se descargó el material en presencia de miembros de este organismo, a los que les llamó la atención que los embalajes no iban correctamente numerados. El responsable de exposiciones firmó la entrega y finalizó el trabajo. El Picasso ya no estaba entre los depositados.