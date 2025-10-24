Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agentes de la Policía Nacional inspeccionando el cuadro. IDEAL

La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido

El cuerpo mantiene la teoría de que ni si quiera llegó a subir al camión de transporte

Laura Velasco
Juan Cano

Laura Velasco y Juan Cano

Granada | Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:27

El cuadro de Picasso extraviado durante su traslado a una exposición en Granada ha sido hallado. La Policía Científica ha comprobado este viernes en su ... laboratorio que el paquete encontrado este jueves en Madrid corresponde con la obra cuya desaparición había sido denunciada. El cuerpo mantiene la teoría de que ni si quiera llegó a subir al camión de transporte. Fuentes cercanas al caso indican a este periódico que no salió del portal de la vivienda del propietario. Los agentes se centran ahora en el peritaje del mismo para garantizar al 100% su veracidad, aunque a priori están convencidos de que es el original, 'Naturaleza muerta con guitarra', asegurado en 600.000 euros.

