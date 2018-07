Las plantas y jardines también son para el verano El jardín mitiga el calor del verano. / A. Díaz Málaga en Verano El calor suele aliarse con las plagas Una serie de prácticas naturales contribuye a que el verde sea protagonista en la temporada estival ALEJANDRO DÍAZ Jueves, 19 julio 2018, 01:04

La jardinería y el verano pueden llevarse bien, a pesar de ser esta una estación en la que dos de las principales amenazas de las plantas campan a sus anchas:las plagas y las altas temperaturas. Sin embargo, si se sigue una serie de pautas preventivas, no solo el periodo estival no tiene por qué ser una amenaza para los aficionados a la jardinería, sino que incluso se puede convertir en un buen aliado para mantener los insectos a raya de forma natural.

Así lo explica el decorador de Viveros Guzmán, Antonio Villanueva, quien resalta la utilidad de determinadas plantas para repeler a los incómodos 'visitantes' cuyo zumbido desvela las siestas de más de uno y que proliferan durante la época estival. «Existen diversas plantas que ahuyentan a los insectos que nos incomodan en nuestra casa o jardín, tales como las moscas o los mosquitos. Alguna de ellas son la albahaca, lavanda, tomillo, menta, romero, citronela, laurel, eneldo, hinojo, melisa, tagete y el orégano», comenta Villanueva.

Los insectos no solo son molestos para los seres humanos. También representan una amenaza, a veces en forma de plaga, para los jardines. La máxima de que más vale prevenir que curar se puede aplicar en su literalidad a la hora de cuidar de las plantas sin tener que recurrir a unos insecticidas que, por su toxicidad y potencial contaminante, solo deben considerarse como un último recurso.

La lavanda, el tomillo o la citronela son repelentes naturales de los insectos

Las plantas crasas o los cactus son óptimas para cultivarlas durante el verano

En las tiendas especializadas pueden hallarse multitud de productos naturales para que las plantas se mantengan vigorosas durante todo el año; los sustratos son fundamentales, ya que en ellos se desarrollan las raíces y un buen sistema reticular favorecerá siempre que las plantas crezcan sanas. «Los productos naturales más usados son el humus de lombriz y el estiércol orgánico, tanto de caballo como de oveja. Sirven para abonar ecológicamente a nuestras plantas y arbustos que podamos tener en el jardín, con total garantía de producto natural», comenta Villanueva, quien subraya que el recebo de césped es el sustrato más adecuado para esta variedad.

Los productos fitosanitarios no deben faltar en cualquier caso en el 'kit de supervivencia' de los jardines. Muchos de ellos son de origen natural. Villanueva pone como ejemplo las trampas con feromonas, que se utilizan para la captura masiva de insectos. «Otro producto eficaz y natural es el 'bacilus thuringensis', que ataca directamente al gusano y a la larva. Y otro común es el 'neem', que elimina pulgones, mosquitos y mosca blanca», sentencia.

La elección de un buen sustrato es básico. Plantas para el huerto. Las adelfas son resistentes al calor. / A. D.

No hay que ver, por tanto, el verano como una amenaza para la jardinería. De hecho, como todas las estaciones, se trata de una temporada ideal para cultivar algunas especies de plantas, tales como las crasas y los cactus, ya que no necesitan tanto cuidado ni riego frecuente. Y no hay que tener miedo con plantas de exterior y arbustos. Únicamente hay que valorar el cuidado de la humedad, el riego y la exposición solar.

Regar a primera hora de la mañana o por la noche y pulverizar las hojas son dos consejos a tener en cuenta para que las plantas se mantengan sanas en verano. «Si se tuviera algún tipo de planta que necesite la semisombra, es mejor dejarla en la sombra, ya que puede correr riesgo de quemaduras en hoja, raíz y flor», recomienda Villanueva.

Y para quienes cuentan con un jardín y quieran ahorrar agua, existen materiales que ayudan a optimizar el riego. Uno de ellos es la arcilla expandida: su labor consiste en absorber el agua en el momento del riego y luego ir expulsando para mantener la humedad. En definitiva, con unas rutinas se consigue disfrutar de las plantas en verano, y que las plantas, por qué no, hagan lo propio.