Pioneros de la web de calidad Los lectores se muestran dispuestos a pagar por el periodismo que sienten útil, siempre que se mantengan el compromiso y el nivel de calidad SUR Martes, 7 mayo 2019, 00:50

España es una excepción. O casi. En el panorama de la prensa occidental se va imponiendo sin prisa pero sin apenas pausa un modelo con dos tipos de medios de comunicación: la prensa de calidad, acogida a modelos de pago de una u otra especie, y la gratuita, que busca modelos de negocio generalmente más basados en el 'click' y el número.

Y España, lo dicho, ha sido durante los últimos años una excepción. Los tímidos intentos de principios de siglo, con un internet aún no maduro, apenas encontraron eco ni continuación. Así, las webs fueron oscilando entre dos polos que en un principio se creyeron compatibles, pero que pronto se vio que no lo eran: cantidad o calidad. La creencia ciega en la página vista y el click indiscriminado, o la apuesta más arriesgada por el periodismo con todas las letras, con sus filtros, sus exigencias y su coste.

En Vocento se vio pronto que se trataba de una elección inexcusable, y que optar por el segundo modelo llevaba a buscar otras vías de financiación que conectaran al lector con el valor de la información que se le ofrecía.

Y así fue. En un entorno como el digital, en el que un año es un siglo y tres una era, han pasado ya casi cuatro años desde que 'El Correo', uno de los diarios regionales españoles con más importancia y el de más arraigo en el País Vasco, se lanzara a la implantación de una web de pago. Corría el 2015, y el tiempo ha demostrado que algunos de los argumentos que se daban contra el pago en la web no se sustentaban sobre pies firmes. Sí, los lectores están dispuestos a pagar por el periodismo que sienten útil, siempre que se mantenga el compromiso y el nivel de calidad que esperan. Y sí, es un compromiso que se mantiene en el tiempo, y que va creciendo.

Más medios

Con 'El Correo' en septiembre del 2015 nació 'ON+', una marca que desde entonces distingue a los diarios del grupo que adoptan un modelo de contenidos 'premium' con el mismo esquema: el usuario sólo puede leer gratuitamente una determinada cantidad de noticias al mes. Y algunas se reservan exclusivamente para suscriptores.

Tras el diario vizcaíno, otra de las cabeceras más importantes del grupo, el guipuzcoano 'El Diario Vasco', siguió la estela en mayo del 2016. Un año más tarde, en febrero del 2017, fue el turno de 'El Diario Montañés'. En febrero de 2018 'Ideal', de Granada, también comenzó lo adoptó. Y recientemente 'El Norte de Castilla'. El turno de SUR para entrar en este modelo de apuesta po la calidad llega el próximo 14 de mayo. No será el último, mientras los nuevos estrenan una versión 2.0 de ON+, más cabeceras se preparan para dar un salto para el que no hay excusas: entre calidad y cantidad, no hay opción.