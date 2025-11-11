Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El juicio tendrá lugar este martes en la Audiencia Provincial de Cáceres. HOY

Piden ocho años de cárcel a un hombre por agresión sexual a su expareja en Cáceres quince días después de separarse

Los hechos se produjeron en la vivienda en la que estaba la hija de ambos, de dos años

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:24

Un hombre se sienta este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cáceres para hacer frente a ocho años de cárcel acusado de ... agresión sexual sin acceso carnal a su ex pareja dos semanas después de romperse la relación, que había durado tres años. Los hechos se produjeron en Cáceres el día 29 de marzo de 2024 cuando entró al domicilio familiar para ver a la hija de ambos, de dos años, utilizando la llave que conservaba, tal y como describe la Fiscalía Provincial de Cáceres en sus calificaciones. También encara un delito leve continuado de injurias y vejaciones en el ámbito de la violencia sobre la mujer por dirigirse a ella con expresiones como 'puta'.

