Sin pértiga para volar Maialen Axpe, en el salto con el que ganó en febrero el Campeonato de España. :: / EFE Maialen Axpe, campeona de España, se queda sin competir en Estocolmo por no poder facturar sus garrochas NEREA SARRIEGI Jueves, 30 mayo 2019, 00:06

Maialen Axpe, pertiguista del club Atlético San Sebastián y actual campeona de España tras volar sobre 4,50 metros, debía debutar hoy en la Diamond League de Estocolmo, pero Iberia se negó ayer a facturar sus pértigas. Ella, su entrenador, Francis Hernández, y su representante, Alberto Suárez, habían notificado al reservar el vuelo que las llevarían, pagando el suplemento correspondiente. Las garrochas pesan unos 18 kilos y miden 4,40 metros. No sirvió para nada.

«En un principio, mi entrenador y yo íbamos a viajar con Vueling desde Bilbao, pero nos dijeron que facturar las pértigas era imposible», explica la atleta de Mondragón (Guipúzcoa), de 26 años. «Hicimos la consulta en Iberia y vimos que saliendo desde Madrid no habría problema. Decidimos que yo saldría de Bilbao y que él se desplazaría en coche desde Pamplona hasta Madrid con las pértigas para facturarlas allí. Sin embargo, le han impedido facturarlas», denunciaba ayer Axpe.

Fuentes de la compañía aérea puntualizaron que existe la posibilidad de facturar este tipo de elementos deportivos, como hacen habitualmente los pertiguistas que acuden a competiciones internacionales, pero no en los mostradores de facturación convencional, como intentaron hacer Axpe y sus acompañantes, sino en los de la terminal de carga, que se encuentra a once kilómetros del edificio principal. Iberia añadió que se trata de un procedimiento que hay que hacer con la debida antelación, porque requiere tramitar documentación para pasar el material por la aduana.

Su entrenador propuso en última instancia a Axpe viajar a Estocolmo y saltar con pértigas prestadas. Pero sin garantías. «No sabíamos si iban a dejarnos las pértigas, ni si me adaptaría bien a unas que no son mías... Viajar hasta Estocolmo sin garantías de que fuera a poder competir, y más pensando en que este fin de semana disputo la Liga con el Atlético San Sebastián en Donostia, no me merecía la pena», explica la deportista, que indica que la Diamond League «es como la Champions» del atletismo.

Su representante, Alberto Suárez, destaca la pérdida, no solo económica, que supondrá no estar en Estocolmo. «No podemos presentar ninguna reclamación formal porque no existe una legislación que obligue a la compañía a facturar las pértigas. La organización de la Diamond League paga los gastos de viaje al atleta y a su entrenador, pero, en este caso, hemos tenido que comprar los billetes dos veces, al ver que Vueling no nos dejaba facturar las pértigas y tener que adquirir un segundo billete en Iberia. El gasto total supera los 1.000 euros», dice.

A partir de aquí, espera que la Federación Española de Atletismo o el Consejo Superior de Deportes tomen alguna medida. Desde la federación indicaban ayer que, al tratarse de una competición individual, de momento no han pensado en dar ningún paso. Y añadían que en otras ocasiones habían tenido que pelear en el mismo aeropuerto para transportar pértigas y artefactos de lanzamientos cuando la aerolínea ha argumentado razones de espacio para negar la facturación.

No es la primera vez que ocurre algo así. Aunque después pudo recuperarlas, en el viaje al Europeo de Berlín del verano pasado, la compañía aérea en la que viajaba el pertiguista navarro Adrián Vallés, actual campeón de España, perdió sus garrochas al no poder facturarlas en el avión en el que él viajaba. Hasta hace poco, muchos surfistas han tenido problemas similares para facturar sus tablas, pero algunas compañías aéreas comienzan ya a permitir su transporte.

«Yo veo cómo atletas de Estados Unidos o del resto de Europa salen a competir casi cada fin de semana y no tienen ningún problema. Aquí la situación se repite. Hay que hacer algo porque nos jugamos mucho en cada competición», lamenta la atleta guipuzcoana.