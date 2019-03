Vistos de cerca, los míticos geoglifos del desierto peruano de Nazca son simples surcos en la tierra. Hay que elevarse muchos metros sobre el suelo para descubrir los maravillosos dibujos geométricos en forma de plantas y animales que en realidad representan. Está claro que demasiado a menudo a los humanos los árboles no nos dejan ver el bosque... El fatigoso, farragoso, reiterativo y plomizo juicio al 'procés' es buen ejemplo de ello. A los que el Señor no nos ha llamado por el camino de ninguna fe, incluida la identitaria (fe ciega donde las haya), nos cuesta mucho entender ese afán por sentirse distinto al de enfrente (y, para qué negarlo, pelín superior), solo por el hecho de haber nacido unos kilómetros más acá de una raya imaginaria.

Siempre lo digo: ¿acaso ha podido alguien elegir su lugar de nacimiento? Por supuesto que no. Ni siquiera los que somos de Bilbao, a pesar del chiste. Sin embargo, un supremacista cree invariablemente haber ido a nacer (¡bingo!) justo en esa región y esa etnia que sobresalen por encima de todas las demás... Igual que un devoto está férreamente convencido de que su religión es la única verdadera, aunque sea (¡oh, bendita casualidad!) la que le ha venido impuesta por sus padres o su entorno.

Por suerte, estos días he encontrado en la tele un alivio balsámico a la monocorde letanía del juicio al 'procés' gracias a 'One strange rock', una serie divulgativa en la que ocho astronautas analizan (con la ayuda del pizpireto Will Smith) la verdadera, compleja, diversa y a la vez reunificadora esencia de nuestra querida y sufrida Tierra. Aún a riesgo de globalizar el chovinismo y caer en el cliché de que el planeta azul es 'lo más' de la galaxia (esa manía tan terrícola del autobombo), el programa sirve para constatar cómo en cuanto nos dejamos de ridículos vuelos gallináceos tipo 'Brexit' y nos elevamos en serio sobre el suelo, ganamos en perspectiva y descubrimos que la tierra a la que de verdad pertenecemos y debemos defender es la que se escribe con mayúscula. A 400 kilómetros sobre la atmósfera, estos astronautas confesaban que dejaron de creerse «muy de Iowa» o «muy de Alabama» para sentirse ciudadanos del mundo. Al final va a ser que el separatismo se cura viajando... al espacio.