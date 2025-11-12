El Papa León XIV desvela cuáles son sus películas favoritas

El Papa León XIV ha convocado a directores, actores y artistas del mundo del cine a un encuentro en el Palacio Apostólico este sábado, donde ... acudirán, entre otros, Cate Blanchett, Mónica Bellucci o el español Albert Serra. La audiencia, que será a las once de la mañana, busca explorar las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia, según ha informado el Vaticano.

La iniciativa ha generado grandes expectativas, que el propio Vaticano ha querido aumentar y ha compartido un vídeo del propio Pontífice contando cuáles son sus películas favoritas. Los cuatro títulos preferidos de León XIV son: '¡Qué bello es vivir!' (Frank Capra, 1946), 'Sonrisas y lágrimas' (Robert Wise, 1965), 'Gente Corriente' (Robert Redford, 1980) y 'La vida es bella' (Roberto Benigni, 1997).

También han confirmado su asistencia al encuentro los directores Spike Lee, George Miller, o Giuseppe Tornatore, ganador de un Oscar por 'Cinema Paradiso'. El pasado viernes, León XIV recibió en audiencia al estadounidense Robert De Niro y le obsequió con un rosario.