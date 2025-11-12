Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Papa León XIV.

El Papa León XIV desvela cuáles son sus películas favoritas

El Pontífice convoca a directores, actores y artistas del mundo del cine a un encuentro en el Palacio Apostólico el sábado

SUR

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

El Papa León XIV ha convocado a directores, actores y artistas del mundo del cine a un encuentro en el Palacio Apostólico este sábado, donde ... acudirán, entre otros, Cate Blanchett, Mónica Bellucci o el español Albert Serra. La audiencia, que será a las once de la mañana, busca explorar las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia, según ha informado el Vaticano.

