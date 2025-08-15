¿Hay que pedir permiso a los vecinos para instalar el aire acondicionado en la fachada del edificio?

En los meses de verano, cuando el calor aprieta con fuerza, son muchos los ciudadanos que se animan a poner un aparato de aire acondicionado ... en casa. En ocasiones, la instalación de estos aparatos tan apreciados en mitad de las olas de calor incluye la intervención en la fachada del edificio. Y es ahí donde asaltan las dudas: ¿tengo que consultar esta instalación con los de vecinos de la comunidad?

La respuesta a esa cuestión se encuentra en la Ley de Propiedad Horizontal. Según este texto sí que es necesario tener su visto bueno, como cualquier modificación que se quiera realizar en lugares comunes, como es la fachada de la vivienda. «El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad», especifica la citada ley.

Así, el primer paso sería que comprobar qué es lo que dice el Estatuto de la Comunidad o Reglamento Interno sobre la instalación de estos equipos. El interesado podrá colocar el aparato sin que nadie se lo impida, siempre y cuando no afecte a la seguridad del edificio y haya otros aparatos de aire acondicionado previamente instalados. En este caso, hay jurisprudencia. Si la comunidad ya contempla en sus estatutos la posibilidad de instalar aires acondicionados y el lugar, no habrá necesidad de aprobación comunal.

En este punto hay que recordar que la instalación del aire acondicionado no debe afectar a la seguridad del edificio, ni a la estabilidad de la fachada o de otras zonas comunes. Tampoco debe causar molestias a los vecinos, como ruidos, vibraciones u olores. Su colocación no debe alterar la estética del inmueble.

En el resto de supuestos, sí se necesitá el consentimiento de la comunidad de propietarios para instalar el aparato. Dicha aprobación siempre es necesaria en los casos en los que se vea afectada la fachada porque se perfora o se altera la estética del edificio. Deberá contar con el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. No obstante, algunas sentencias incluso han exigido unanimidad al considerar que la instalación afecta la estética y la estructura del edificio.

¿Qué puede ocurrir si se instala sin el permiso de los vecinos? En estso casos la comunidad puede requerir el cese de la instalación, «bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes», asegura la Ley de Propiedad Horizontal.