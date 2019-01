El pedaleo solidario de Rovira El actor malagueño estrena el documental 'Todos los caminos' para dar visibilidad al Síndrome de Rett GLORIA CUEVAS Jueves, 10 enero 2019, 00:06

El actor malagueño Dani Rovira despidió el viejo año y ha recibido el nuevo de la misma manera: invitando al público a implicarse en proyectos solidarios. En los últimos días de 2018 ponía en escena 'Improviciados' en el Teatro Cervantes de Málaga, un espectáculo solidario para recaudar fondos a beneficio de once asociaciones malagueñas. El montaje, que puso en escena con Clara Lago y Rafa Villena, agotó las localidades de sus seis funciones.

Y 2019 arranca de la misma manera. El actor y humorista malagueño encabeza el reparto del documental dirigido por la sevillana Paola García Costas 'Todos los caminos', que se preestrenó anoche en Madrid, un viaje solidario en bici de más de 1.500 kilómetros entre Barcelona y Roma que emprenden cuatro amigos para dar visibilidad a la enfermedad rara del Síndrome de Rett y que refleja cómo tu vida puede cambiar en un segundo.

El propio Dani Rovira y su pareja, Clara Lago, acudieron junto al resto del equipo del rodaje al preestreno, que se celebró en Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde estaba prevista la presencia también del cantante Antonio Orozco, que pone voz a la banda sonora original, según informa la agencia Europa Press.

En la cinta, Dani Rovira emprende esta aventura deportiva y vital junto a Francisco Santiago, el padre de Martina, una niña afectada por el Síndrome de Rett, y dos amigos más, Martín y Germán. Su objetivo es enlazar en bici Barcelona y Roma, donde son recibidos por el Papa Francisco en El Vaticano para poner el foco en una enfermedad que afecta a 2.100 niñas en España.

«Este documental habla sobre la alegría y el derecho de todos los niños a ser felices por encima de cualquier enfermedad o circunstancia. No todos nacemos con las mismas cartas o oportunidades. Este proyecto es un canto a la vida, al recuerdo del niño que fuimos, y la defensa de los niños que están. Ellos son y serán siempre el futuro», comentó Rovira a Europa Press.

Al actor le gustaría que los espectadores que vean el filme, que se estrena en las salas este viernes 11 de enero, «disfruten» y se «emocionen». «Y que sirva de acicate para el Síndrome de Rett y las enfermedades raras, porque en este país se destina muy poquito dinero a la investigación. Y me gustaría que lleguen a la misma conclusión que nosotros, que estar vivo es una suerte y que cada uno tiene las cartas que tiene y hay que saber jugar la partida, aceptar las cartas que se te han dado y jugar la mejor partida de tu vida, porque no tienes otra, no siempre tienes una bola extra», destacó.

La directora Paola García Costas, guionista y directora también del documental 'Línea de meta' candidato al Goya en 2016, acompaña con su cámara el viaje desde Barcelona hasta el Vaticano, «un reto partiendo de un tema tan delicado como es la infancia y la enfermedad».

Durante el rodaje, Rovira y el resto de compañeros del reto sufrieron un brutal accidente de tráfico mientras rodaban en bici y fueron arrollados por un coche, del que los actores salieron ilesos de forma milagrosa. Producida por Costas Films y con la participación de la entidad sin ánimo de lucro Asociación Mi Princesa Rett, 'Todos los caminos' cuenta también con la colaboración de la Fundación Ochotumbao, fundada por Rovira y Clara Lago.