Una conductora coloca una baliza V-16 sobre su coche. José Ramón Ladra

«¿Te han parado alguna vez para pedirte los triángulos? Pues con la V-16 lo mismo»

Tráfico dice que la Guardia Civil «no va a salir en tromba a la caza» de los conductores que no lleven la baliza a partir del 1 de enero, pero insisten en que «no habrá prórroga»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:44

Comenta

A partir del 1 de enero, dentro de apenas tres semanas, entra en vigor la norma que obliga a llevar en los vehículos la baliza ... de señalización V-16 conectada. Son nada menos que 30 millones de propietarios de turismos, furgonetas, camiones de menos de 3.500 kilos y autobuses los obligados a comprar este dispositivo luminoso, que ha sido el rey del 'black friday' y que todo indica que será uno de los regalos estrella de Papa Noel. La Dirección General de Tráfico (DGT) no deja de aclarar dudas sobre estas nuevas balizas que sustituyen a los tradicionales triángulos reflectantes, en vigor desde 1999, pero unas recientes declaraciones del máximo responsable de Tráfico, Pere Navarro, en las que hablaba de «flexibilidad» sobre la ejecución de la medida han generado dudas acerca de una posible prórroga en la adquisición de la V-16.

