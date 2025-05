Paracetamol: consejos médicos y farmacéuticos sobre su uso y conservación Se viralizan advertencias de dos especialistas sobre las dosis a tomar y el lugar donde no se debe guardar en casa

Es un clásido que se encuentra en el botiquín de la inmensa mayoría de las familias españolas. Hablamos del paracetamol, uno de esos medicamentos a los que se recurre con frecuencia debido a sus propiedades analgésicas y antipiréticas. Sin embargo, a pesar de su uso generalizado no todos los ciudadanos tiene claro las dosis máximas recomendadas o dónde guardarlo con las mejores garantías. Precisamente estos días se han viralizado consejos de médicos y farmacéuticos de dos profesionales, populares en redes, que han hablado acerca de esas dosis recomendadas y de su conservación.

¿Cuántas dosis?

En la duda referente a la dosis de paracetamol, en primer lugar hay que matizar que este medicamento se puede encontrar en la farmacia en dosis de 325 mg, 500 mg, 650 mg y 1 g, siendo lo más habitual utilizar las dosis de 500 o 1000 mg cada 6 u 8 horas, en función de los síntomas. Sin embargo, muchos usuarios se preguntan si tiene los mismos efectos tomar un paracetamol de 1000 mg que dos de 500 mg. ¿Es así?

El farmacéutico Álvaro Fernández, muy conocido en redes sociales, ha intentado resolver la duda. En un vídeo compartido en su perfil se afirmaba que 'no' era lo mismo tomar dos paracetamoles de 500 mg que uno de 1000 mg. Fernández asegura que «en parte, tiene razón», puesto que «es posible que la liberación y la biodisponibilidad no sean exactamente iguales» si tomamos estos 1000 mg en una pastilla o dividida en dos de 500 mg. No obstante, la diferencia es «prácticamente nula», al menos en el caso del paracetamol, según apunta el experto. En este sentido, sí destaca que otros fármacos en los que podría ser algo mas relevante. Sin embargo, para síntomas leves, con los que habitualmente tomamos paracetamol, los 500 mg son suficientes. «No hace falta tomarse un gramo», afirma, recordando que hay que tomar la mínima cantidad que nos haga el efecto necesario.

En el caso de que un médico nos haya recetado un paracetamol de un gramo y en casa tenemos pastillas de 500 mg, y no tenemos la posibilidad de comprar los recetados, «tampoco va a cambiar mucho la cosa», detalla.

¿Dónde no guardarlo?

Una vez que tenemos claro las dosis, ¿qué pasa con el almacenamiento del paracetamol? Hay consumidores los guardan en la nevera, pero el médico y divulgador Manuel Viso ha explicado recientemente en redes qué se debe hacer así solo en el caso del formato jarabe.

Así, el especialista gallego -que se ha hecho muy popular con sus vídeos sobre consejos médicos que publica en Instagram- señala que los jarabes infantiles de ibuprofeno o paracetamol una vez abiertos pueden conservarse a temperatura ambiente, pero él recomienda guardarlos en el frigorífico por una sencilla razón: «Porque en casa la temperatura puede variar bastante por la calefacción o por el calor ambiental, y así evitamos que el jarabe sufra alteraciones que puedan afectar a su estabilidad y eficacia. Además, muchos peques aceptan mucho mejor el jarabe si está un poquito fresquito, sobre todo cuando tienen molestias de garganta y porque está más rico», argumenta.

Lo que no se puede hacer nunca es congelarlos: «Y si está muy frío, lo sacamos unos minutos antes de dárselo», indica. Asimismo, recuerda que al guardarlos en la nevera «se pueden espesar un poquito». El especialista propone «agitarlo» antes para que vuelva a hacerse más líquido.