Rafael Zornoza saluda al Papa León XIV en el pasado jubileo de los obispos, el 26 de junio. Diócesis Cadiz-Ceuta

El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia

León XIV ha aceptado su renuncia como obispo de Cádiz, mientras que el denunciado insiste en que la acusación de abusos a un menor es "injusta y falsa y está siendo estudiada por la Iglesia"

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:29

El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta Rafael Zornoza, de 76 años y enfermo de cáncer, y al que el ... Vaticano investiga por un presunto caso de pederastia, según ha anunciado este sábado la Conferencia Episcopal (CEE) en un comunicado en el que da a conocer que León XIV ha nombrado a Darío Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, nuevo administrador apostólico de esa diócesis.

