Nuria Fergó da el salto al séptimo arte La cantante y actriz nerjeña, en un fotograma del cortometraje rodado en la capital en 2017. :: sur La cantante nerjeña protagoniza el cortometraje 'Andersen and the Jinn', que se estrena mañana en un festival en Los Ángeles EUGENIO CABEZAS Jueves, 24 enero 2019, 00:05

Aunque su salto a la fama lo dio con la primera edición de 'Operación Triunfo', en 2001, la carrera artística de la nerjeña Nuria Fergó no se ha limitado sólo a la música, sino que se ha atrevido con la interpretación, tanto en televisión, teatro y cine. En el séptimo arte se le ha podido ver en algunos cortometrajes como 'Náufragos (2005) o 'Imborrables' (2016), así como en una 'tv-movie' en Puerto Rico, 'Amores extremos' (2004), además de en series como 'Arrayán' (2005) o 'Amar en tiempos revueltos' (2007 a 2009). Sin embargo, este viernes será muy especial para la cantante e intérprete, ya que otro cortometraje que rodó en la capital hace un año, 'Andersen and the Jinn', se estrenará en el festival Independent Shorts Awards (ISA) de Los Ángeles (EE UU).

«Me hace muchísima ilusión, la 'Fergó' da el salto a la meca del cine, hay 'Fergó' para rato», expresó ayer en declaraciones a SUR tras interrumpir durante unos minutos su trabajo en un estudio de grabación en Madrid, donde prepara su nuevo lanzamiento discográfico. «Fue un rodaje muy bonito, y la historia es fantástica, interpreto a la princesa Sherezade, la protagonista del cuento árabe de 'Las Mil y Una Noches'», detalló.

Dirigido por el holandés Rogier van Beeck Calkoen, el corto está rodado íntegramente en inglés, lo que supuso también «un gran reto» para la cantante e intérprete nacida en la localidad del Balcón de Europa hace 39 años. El protagonismo lo comparte con el actor norteamericano Ken Appledorn, que interpreta al escritor danés Hans Christian Andersen.

Hay localizaciones como La Alcazaba, los Jardines de Puerta Oscura o los baños árabes Hammam

La producción, que se estrenará en la cita de Los Ángeles, es una historia de fantasía donde el amor entrelaza dos mundos, la época del romanticismo de Andersen, quien visitó la capital malagueña en 1862, y la cultura islámica, a través de la princesa Sherezade. En el corto, el escritor se adentra en unos baños árabes, donde conoce a la princesa. A partir de ahí, surge una historia salpicada por el realismo mágico, donde pueden verse localizaciones tan características de Málaga como La Alcazaba, los Jardines de Puerta Oscura y los baños árabes Hammam Al-Andalus de la calle los Mártires, «pero tocadas por la magia del cuento árabe y las ensoñaciones del escritor», remarcó la artista, quien confesó que a pesar de que el corto se terminó del montar ya hace varios meses «aún no lo he visto», dijo.

Otro corto pendiente

«Ojalá sea bien recibido por la crítica del festival, me hubiera encantado haber ido al estreno», agregó la cantante nerjeña, que el pasado año interpretó la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España, 'La vida son sólo dos días', un tema que le hizo tener una gran repercusión durante varios meses. Con compromisos semanales de conciertos por todo el país, Fergó tiene también pendiente el estreno del cortometraje 'Cinco reyes', rodado en Rincón de la Victoria en 2017 por el realizador Alberto Pons. La obra recrea la leyenda del tesoro guardado en la Cueva del Tesoro rinconera.

Como curiosidad, en el cortometraje 'Andersen and the Jinn', aparece la Catedral con la segunda torre terminada, algo que no fue un error, ya que se hizo en homenaje al escritor danés. No en vano, durante su visita a la ciudad el templo estaba aún en construcción, por lo que decidió dibujarla así, ya que pensó que para su publicación ya estaría terminada.