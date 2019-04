Nuevos aires en Japón: Akihito abdica hoy

Masako, emperatriz a su pesar

Insegura

Masako será emperatriz muy a su pesar. De hecho, coincidiendo con su 55 cumpleaños, en diciembre la princesa se confesaba «insegura» de su capacidad para dar lo que se espera de ella.

Bajo presión

Hija de diplomáticos y licenciada en Económicas por Harvard, esta mujer discreta no le dio el sí quiero a Naruhito hasta la tercera ocasión en la que se lo pidió, y nunca ha disfrutado de la vida de palacio. La presión para que tuviese un descendiente varón que no ha llegado –el matrimonio tiene una hija, Aiko– estuvo detrás de una larga depresión que los médicos no creen finalizada.

Cansada

«He intentado mejorar mi condición física y continuaré trabajando para mi completa recuperación. Así que trataré de cumplir con el mayor número de actividades oficiales», afirmó Masako. Los doctores opinan que sus apariciones en público han mejorado su autoestima, pero también son una gran fuente de cansancio.