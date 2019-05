Una nueva era en internet para SUR SR. GARCÍA El líder de la prensa malagueña lanza 'SUR on+', una apuesta por la calidad y el compromiso por el lector SUR Domingo, 12 mayo 2019, 01:08

En unos tiempos en los que se hace más necesario el periodismo de calidad ante la avalancha de noticias falsas y rumores que se propagan con rapidez por las redes sociales, SUR inicia una nueva revolución digital con SUR on+, una apuesta por los contenidos de calidad, noticias exclusivas y una nueva aplicación móvil más rápida y cómoda. Formar parte de la comunidad SUR on+ supone, además de tener acceso ilimitado a todos los contenidos, pertenecer a un club con múltiples ventajas e interacción con el periódico a través de tertulias solo para suscriptores, newsletter o cartas temáticas personalizadas, así como numerosas ofertas. Se trata en realidad de dar un salto para seguir ofreciendo un producto de la máxima calidad adaptado a unos tiempos en los que es más necesario que nunca y en los que grandes medios –New York Times, The Washington Post, The Times o Le Monde– han dicho adiós al modelo de gratis total.

Vocento se ha adaptado a las nuevas tendencias y desde 2015, con El Correo, se han ido incorporando distintas cabeceras a un modelo avalado ya por miles de suscriptores y en el que también están el Diario Vasco, El Diario Montañés, La Rioja, Ideal y el Norte de Castilla, justo la semana pasada.

Carta del director Hacia el futuro juntos

Desde el próximo martes 14 la web de SUR cambia y mejora, y también se intensifica la relación con sus lectores, en busca de un compromiso mutuo por el futuro del periodismo y su mantenimiento. Ese día, la web da un giro: mejora su oferta, publicando todos los contenidos de la edición de papel y otros nuevos adicionales y siempre con la actualización constante por parte de la redacción.

Nace así 'SUR on+' un producto que ofrece a sus lectores dos posibilidades. Una, la gratuita, en la que se podrá acceder sin coste, a todas las portadas y a secciones no informativas (como las esquelas u Oferplan). También se podrán leer gratuitamente cinco noticias al mes y una vez que se cumpla ese cupo, se ofrece la posibilidad de suscribirse para tener acceso a todo el contenido con distintas ofertas.

Hasta el 17 de junio los que se suscriban tendrán dos meses gratis. Después, el precio será de 4,95€ al mes

Los suscriptores tendrán acceso a una de las apps más rápidas del sector

Habrá, en todo caso, noticias exclusivas para suscriptores a las que no se podrá acceder libremente, aunque aún no se haya agotado la cuenta de cinco artículos del mes. Serán temas especiales y seleccionados por la redacción de SUR para quienes quieran disfrutar de ese 'algo más' que marca la diferencia. Esas noticias solo para suscriptores irán marcadas con un icono en rojo 'On+' para indicar que es una noticia 'premium' y que para poder leerla hay que ser suscriptor. En este nuevo producto para usuarios digitales se ofrece un tratamiento especial tanto dentro como fuera de la web. Un tratamiento lleno de ventajas.

Los suscriptores de 'SUR on+' tendrán acceso sin límite a todos los contenidos de SUR en Internet, desde todos los dispositivos: información, reportajes, entrevistas, análisis, secciones especializadas de la web de referencia y líder en la provincia. Todo lo necesario para entender de verdad lo que ocurre en la actualidad diaria, más allá de sensacionalismos y con el soporte del mejor equipo profesional. La mejor vacuna contra las 'fake news' y el ruido de la web.

Los suscriptores, además, tendrán una experiencia de lectura mucho más cómoda y rápida que el resto, en una web con publicidad no intrusiva. Habrá anuncios, pero en posiciones seleccionadas, de un modo más ágil para los lectores y que aporta más valor a los anunciantes. Las noticias especiales, sólo para suscriptores, irán indicadas en la web para señalar esta condición.

SUR ON+ llega con más contenidos y nuevas newsletters

Móvil y tablet: Una nueva app más rápida y sin publicidad

'SUR on+' llega con una app en la que hemos hecho un esfuerzo para hacer de ella algo especial. Además de eliminar totalmente la publicidad, hemos suprimido también todo lo accesorio en un esfuerzo tecnológico para conseguir una de las apps más rápidas del panorama. La experiencia merece la pena y será sólo para los suscriptores. Además, la aplicación tiene una sección de «favoritos» en las que cada uno podrá guardar su propia selección informativa, e incluye alertas de última hora. Más novedades: los textos podrán descargarse para leerse sin conexión, y se puede mejorar su accesibilidad con la opción de agrandar el tamaño de letra.

SR. GARCÍA

Mayor oferta de contenidos

Además de mejorar el contenido habitual de la web, 'SUR on+' nace con un esfuerzo en el contenido editorial sin restricciones sólo para los suscriptores. Además de las noticias diarias, ofrecidas por la redacción de SUR con especial atención a lo local, el compromiso es aumentar continuamente la oferta editorial, iniciativa marca de la casa para estar siempre a la última.

Opinión. Todo el análisis de los columnistas habituales (y los eventuales) de SUR estará en la web. A ella se añadirán artículos que no tienen cabida en el papel por cuestiones de espacio y que podrán disfrutar solo los suscriptores, así como los editoriales.

Sucesos. En el nuevo SUR on+ se va a potenciar la sección de Sucesos que ofrece todo lo que acontece a diario en la 'crónica negra' de la provincia. En este nuevo modelo, los suscriptores no solo podrán seguir la actualidad, sino que tendrán un espacio de análisis y de distintos casos denominado 'Código SUR', que de forma audiovisual permite conocer desde el punto de vista de los redactores conocedores de la noticia, los entresijos de los sucesos en Málaga.

Deporte femenino. Aunque SUR ya lleva tiempo dedicando especial atención a este apartado SUR on+ nace con vocación de potenciar la información sobre el deporte femenino, que tanto auge ha cobrado en los últimos años.

SUR Historia. Conocer el pasado es importante para entender el presente y anticiparse al futuro. Málaga es lo que es tras muchos años de avances, cambios, revoluciones y personajes destacados. En SURnos hemos preocupado siempre de dar a conocer nuestra historia. Con el nuevo SUROn+ se dará un salto en contenidos con nuevos colaboradores y temas no siempre conocidos que forma parte del ADN malagueño.

Además, pertenecer a SUR on+ habilita para poder hacer comentarios en las noticias y debatir con los usuarios o los propios periodistas. Solo los suscriptores podrán hacerlo. Y más privilegios; tendrán acceso preferente a los distintos eventos que organice el periódico como foros, tertulias o encuentros con personalidades, así como ofertas complementarias exclusivas.

Todo en tu correo: Newsletters a la carta

Con 'SUR on+' reforzamos nuestra oferta de newsletters, un medio en el que creemos por su capacidad de provocar un vínculo más estrecho con los lectores. Los suscriptores podrán recibir varias «cartas» temáticas realizadas especialmente para ellos por gente que sabe de lo que habla: una diaria, con lo que no te puedes perder a cargo de José Vicente Astorga; la del Málaga C.F., con lo que cuece en el club de Martiricos firmada por Sergio Cortés; lo que puedes esperar del rival de los malaguistas por Borja Gutiérrez y los planes más personales con la firma de Isabel Méndez.