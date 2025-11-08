Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Noche del Patrimonio en Toledo, en el convento de Santa Clara. RC

La Noche del Patrimonio de las ciudades Patrimonio de la Humanidad durará dos días a partir de 2026

Representantes de estas ciudades reunidos en Toledo han acordado también el calendario de su promoción en eventos de turismo

J.V. Muñoz-Lacuna

Toledo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:35

Comenta

Las quince ciudades españolas declaradas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad celebrarán a partir del próximo año la Noche del Patrimonio en dos ... jornadas en lugar de una como hasta ahora. Así se decidió este sábado en Toledo en la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España que está formado por las ciudades de Alcalá de Henares (Madrid), Ávila, Baeza (Jaén), Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida (Badajoz), Salamanca, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), Santiago de Compostela (La Coruña), Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda (Jaén).

