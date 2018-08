Isabel Bellido La noche malagueña, gentrificada

En estos días en Málaga se habla a lo grande, sobre todo en lo referente a la actualidad musical: se habla de la necesidad de un gran auditorio para una capital como la nuestra (lo cual me parece bien); también de otro bien distinto: el Municipal, que durante la Feria acogerá las actuaciones de El Arrebato, Marta Sánchez, Niña Pastori, Siempre Así o Merche (lo cual me parece horroroso). En estos días de grandes proyectos (como el derribo de La Mundial, tras años de degradación, para construir el hotel de Rafael Moneo) yo me acuerdo de lo pequeño: de los malagueños que quieren recuperar la soberanía de su ciudad, del cierre del Onda Pasadena y de la Velvet, única sala de conciertos que resistía en el Centro hasta hace pocos meses. Estas tres pequeñeces –tan pequeñas que parece que no se ven– están conectadas por un fenómeno llamado gentrificación. Y aunque sea evidentísimo (uno se da cuenta simplemente paseando), muchos pretenden hacerlo pequeño, pequeñ, peque, pequ, peq, pe. Para que tampoco lo veamos.

La gentrificación está haciendo cada vez más aburrido e impersonal el ocio nocturno malagueño. Y no lo digo basándome en mi propia experiencia, sino en los testimonios de numerosos gestores culturales y gerentes de bares 'alternativos' que entrevisté para un reportaje que publicará próximamente este periódico. Sin remontarnos a los tiempos del Village Green, recientemente desaparecieron, entre otros, Trifásico, Modernícolas, Vive le Rock, Ática; Rooster se ha mudado a Santa Paula; un hotel echó a Dani Drunk'o'rama de calle Comedias y ahora sirve tras la barra en la calle Ramón Franquelo; Francisco Riofrío resiste «con mucha presión» en El Muro. Resultado: el eje Comedias-Nosquera se ha convertido, según suscriben todos, en «un cementerio». Las causas son varias y tienen como problema común una «falta de base cultural, de relevo generacional y de asociación», pero la gentrificación resulta la baza definitiva para el declive de la cultura y del ocio menos 'mainstream' de esta mal llamada 'capital cultural'.

Una de las consecuencias más claras es la subida de alquileres hasta precios altísimos, «una batalla perdida, difícilmente peleables por negocios que se salgan de lo común», dice Juan Diego Altamirano, uno de los responsables de aquella Velvet. Dani Drunk'o'rama, que ha reorientado su negocio hacia la restauración, afirma que el alquiler turístico les ha «jodido vivos». «Ha perjudicado a todos los negocios del Centro. La gente que hacía vida entre semana en estos bares ya no vive aquí. Primero echaron a los estudiantes, que no dejaban muchas pelas, pero daban mucha vida». Después cayeron los parroquianos más mayores. Riofrío, desde El Muro, siente que «el modelo que ha tomado la zona es el de un hotel al aire libre, y los bajos son las cafeterías del hotel». Y tanto malagueños como turistas, como dice Iñaki Serrano (gerente del Rooster y en su momento del Modernícolas), «tienen a 900 bares ofreciendo lo mismo». Bares que tienen como potencial cliente a alguien que «no busca la música, la diversión de calidad, la conversación». Más adelante reclamaremos también un gran festival de música para una capital como la nuestra, pero sin escena cualquier intento será estrepitoso.

Txema Martín La culpa es nuestra

Una pequeña casualidad ha querido que, en la semana en la que íbamos a hablar de lo espinoso que era pasárselo bien en la deslavazada noche malagueña, el Onda Pasadena anunciara por sorpresa que cerraba para siempre dejando huérfanos a todos a los que nos gusta perdernos de vez en cuando en las tinieblas. Parecerá extraño que vayamos a echar tanto de menos un boquete como el Onda. Uno de los primeros motivos para añorarlo es haber crecido con la experiencia de que el Onda siempre estaba ahí, abierto. El segundo es precisamente su condición de boquete. Allí, además, la nocturnidad servía de cómplice a una clientela habitual que era lúgubre por sí misma y totalmente impura; una remezcla, desde los ambientes más disparatados de la cultura hasta la solitaria presencia de gente extraña que pasaba por allí. En cada esquina brotaba una atmósfera netamente pansexual, algo a lo que ayudaba el impulso de la música en directo o la que pinchaba Fran Aguilar, sonidos ambos que debatían su amable naturaleza con alguna de las camareras más antipáticas del mundo. Si se vende la licencia, podría traspasarse también el disparate. Pero no nos engañemos. El Onda era eso, un reducto: los cuatro bares que han merecido la pena en Málaga han sido siempre meros subterfugios.

Habré pasado más tiempo en las coctelerías de los hoteles que en algunos de los 'bares de moda' de esta ciudad porque hemos terminado detestando los locales que la mayoría de los jóvenes adora. La cultura de la noche resulta minoritaria. Como mucho habría una cultura de club, pero sin baile, porque eso es otra: bailar en la noche malagueña es una verdadera proeza. La música electrónica también termina siendo liquidada, y no solo porque al final se llenara de merdellones. Torremolinos dejaba a Málaga sin una zona gay mientras que Puerto Marina (¿o era Puerco Marina?) supuso durante años el punto de atracción de buena parte de lo choni. Ahora todo aquello es guirilandia y algo de lo que era nuestro también. Pero no todo es culpa de los guiris; es que los malagueños somos difíciles de movilizar. Incluso para tomar copas. A quejarnos, eso sí, no nos gana nadie.

Cuando le protesté a un empresario por las temporadas en las que no había ni un solo bar de ambiente, respondió que salía más rentable montar un bar de salsa. Yo mismo he organizado unas fiestas estupendas que eran un verdadero fracaso comercial. Siempre nos hemos preguntado en qué garitos se mete aquí la gente. Del mismo modo que para exigir que sobreviva una librería hay que comprar libros o que la mejor manera de defender la música en directo es ir a los conciertos, quizás tendríamos que salir más. Pero es que tampoco sabemos dónde meternos, por eso hemos ocupado lugares minúsculos e inverosímiles y los hemos hecho nuestros. Como todas nuestras casas, que es donde al final terminamos haciendo las fiestas ante la ausencia de algún lugar nocturno que sea capaz de emocionarnos.