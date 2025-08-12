Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

A la derecha la ambulancia que ha atropellado a la menor al no poder esquivarla. I. Cabanes

Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia

La menor ha sido evacuada al Hospital La Fe tras entrar en parada hasta en cuatro ocasiones

Ignacio Cabanes

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 20:12

Una niña de seis años ha perdido la vida tras ser atropellada por una ambulancia en la plaza de San Agustín de Valencia. Los efectivos ... sanitarios trasladados al lugar han tratado durante casi dos horas reanimar a la menor, pero tras ser trasladada al Hospital La Fe han confirmado su fallecimiento. En este mismo punto de la ciudad también falleció atropellada una mujer de 70 años arrollada por un camión frigorífico justo hace un año.

