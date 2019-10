Haizea Cozar ya tiene su 'banco de la amistad' para combatir la soledad en el colegio La pequeña burgalesa realizó un dibujo con un texto explicativo que introdujo en el buzón de sugerencias del centro escolar y la iniciativa terminó haciéndose viral en las redes sociales ANDREA IBÁÑEZ Burgos Lunes, 7 octubre 2019, 09:30

El banco de la amistad propuesto por Haizea Cozar, alumna de 5° de primaria del colegio burgalés Fernando de Rojas, es ya una realidad. Y además, ella ha sido parte activa en su realización, ya que el conserje fue quien lo pintó, pero fue su trabajo escribir el texto que da sentido al original banco de colores: BANCO DE LA AMISTAD.

Nerviosa por el revuelo que ha causado está iniciativa 'antisoledad' para los niños del colegio, que se ha convertido en viral en las redes sociales, Haizea no se cansa de relatar la historia y el significado del banco una y otra vez. Todo surgió el curso pasado cuando su profesor Alberto Cotillas les propuso que crearan un proyecto. El tema escogido por la protagonista: el bullying. Y no fue al azar. «Veía niños que se quedaban solos en el recreo», explica la pequeña. De este modo, se puso a «investigar» y llegó a descubrir la historia de la niña Acacia Woodley, que hizo una propuesta similar en Estados Unidos.

Haizea se puso manos a la obra animada por su profesor y escribió una carta que -tras ser corregida-se entregó a la directora del centro escolar de casi 1200 estudiantes, Ana Mª Martínez. En ese momento, decidió que tal propuesta se llevaría a cabo, pero al tratarse de final de curso, retomaron la idea a principios de este nuevo, en el que, además, el colegio celebra su 40 aniversario.

Silvia Velasco se incorporó a trabajar ya empezado el curso al centro. Al descubrir la misiva no pudo evitar compartirla a través de su red social Facebook. Orgullosa «de los valores» que mostraba la niña al hacer tal petición, la mostró en su tablón y sus contactos hicieron que la petición de la pequeña se hiciera viral en una horas.

Fueron miles las personas a las que alcanzó la bonita iniciativa. Rosa Arrabal, la madre de Haizea, fue una de ellas. Desconocedora de la autoría de la misma, la compartió elogiando la valiosa campaña contra el acoso. Solo al enseñársela a la pequeña Haizea descubrió que era su hija quien había realizado la petición en el centro. «Cambié la publicación para poner los orgullosa que estoy de Haizea», explica emocionada.

Y es que no es para menos. Dentro del colegio, el banco se ha convertido en el lugar de peregrinación de los alumnos del centro. «No queremos que el banco se quede ahí sin más, por ello se está explicando su significado», admite la directora. Y la verdad es que ni uno solo de los alumnos pierde la oportunidad de probarlo, incluso se han llegado a ver colas en estos primeros días. Además, según comenta Haizea, sus compañeros se han visto tan sorprendidos como ella de que de repente sea tan «famosa».

Y está claro que lo es. Ella y su banco. Los medios de comunicación se han hecho eco dando a conocer la preciosa iniciativa y no hay lugar en España en la que no se conozca. La directora del centro educativo explica que colegios de todo el país la han alabado y no han dudado en replicarla. Aún queda un paso más. Haizea ha conquistado los corazones de toda España con su sensibilidad, por buscar su propia solución para la soledad, pero desde el colegio no quieren que quede ahí. Pretenden que la idea de la pequeña Haizea sea conocida más allá de nuestras fronteras y llegue al mismo punto donde surgió, Estados Unidos. «Sería increíble que las dos niñas se conocieran, estamos en ello», reconoce Silvia.