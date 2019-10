Severn Cullis-Suzuki, la niña que inspiró a Greta Thunberg

Su discurso ante la ONU en 1992: «He venido para deciros a los adultos que debéis cambiar»

Hola, soy una niña de 12 años hablando en nombre de ECO, una organización de niños a favor del medio ambiente. Hemos reunido nosotros mismos el dinero para recorrer 8.000 kilómetros y deciros a los adultos que debéis cambiar. Estoy luchando por mi futuro (...), en nombre de las generaciones venideras, en defensa de los niños hambrientos (...), de los incontables animales que mueren en este planeta (...). Tengo miedo de tomar el sol debido a los agujeros en la capa de ozono, de respirar el aire porque no sé qué sustancias químicas hay en él. Solía ir a pescar en Vancouver con mi padre hasta que hace unos años encontramos un pez lleno de tumores. Y ahora oímos que los animales y las plantas se extinguen cada día. He soñado con ver las grandes manadas de animales salvajes y las junglas y bosques tropicales repletos de pájaros y mariposas, pero ahora me pregunto si todavía existirán para que mis hijos los vean. ¿Tuvieron que preguntarse ustedes estas cosas a mi edad? Seguimos actuando como si tuviéramos todo el tiempo y todas las soluciones. Soy sólo una niña y no tengo las soluciones, pero ustedes tampoco las tienen. No saben cómo arreglar los agujeros en nuestra capa de ozono, cómo devolver los salmones a aguas no contaminadas, cómo resucitar un animal extinto. Y no pueden recuperar los bosques donde ahora hay desiertos. Si no saben, dejen de estropearlo. (...) Somos parte de una gran familia formada por seis mil millones de personas, por treinta millones de especies, y todos compartimos el mismo aire, agua y tierra. Las fronteras y los gobiernos nunca cambiarán eso. Aún soy sólo una niña, y (...) aunque estoy llena de rabia, no estoy ciega, y, aunque tengo miedo, no me asusta decirle al mundo cómo me siento. En mi país derrochamos tanto… Compramos y desechamos, compramos y desechamos (...) Mi padre siempre dice: «Eres lo que haces, no lo que dices». Bueno, lo que ustedes hacen me hace llorar por las noches. Ustedes, adultos, dicen que nos quieren. Los desafío: por favor, hagan que sus acciones reflejen sus palabras. Gracias.